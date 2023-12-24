Свята в умовах повномасштабної війни: прем’єр привітав українців з Різдвом Христовим (відео)

Другий рік поспіль українці зустрічають Різдво в умовах повномасштабної війни. Проте завдяки ЗСУ українці зустрічають різдвяні свята в Україні. У вільній, незалежній, незламній Україні.

Так прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав громадян зі святом Різдва.

"І хай де ми цього вечора — на передовій або в тилу, вдома або тимчасово ні, з друзями або з побратимами, за родинним столом чи на нічній зміні — ми разом. Бажаю, щоб кожен відчув добро і тепло незламної єдності українського народу", — сказав прем’єр-міністр.

Нехай Різдво Христове сповнить усіх нас силою і натхненням на добрі й відважні вчинки заради ближніх та всієї України, додав Шмигаль.

Нагадаємо, одне з найважливіших церковних свят, Різдво Христове, українці святкують від 1 вересня 2023 року 25 грудня. Відповідно, Святвечір розпочнеться з появою першої зірки 24 грудня.

Тим часом речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що обстріли на Різдво можливі, однак не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор не залежно від дати на календарі.

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