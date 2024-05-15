Святе Закарпаття: священник УПЦ МП показав статеві органи на сороміцькому відео

За словами журналіста, "святий отець" з УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру і надсилав ці ролики знайомим.
Закарпатський журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував скандальне відео, де священник показує свої статеві органи на камеру. Для підтвердження своїх слів блогер розмістив фото тієї ж людини, що на кадрах, у ризах священника.
За словами Глаголи, "святий отець" фільмував свої статеві органи та голу "п'яту точку" на камеру і надсилав ці ролики знайомим.
"Йдеться про священника Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП", – зазначив журналіст.
Ім'я священника, а також його обличчя ми з етичних причин розкривати не будемо.
Раніше повідомялося, що на Закарпатті священники-комуністи з УПЦ МП, які сумували за Радянським Союзом", отримали підозру.
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