Святе Закарпаття: священник УПЦ МП показав статеві органи на сороміцькому відео

За словами журналіста, "святий отець" з УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру і надсилав ці ролики знайомим.

Закарпатський журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував скандальне відео, де священник показує свої статеві органи на камеру. Для підтвердження своїх слів блогер розмістив фото тієї ж людини, що на кадрах, у ризах священника.

За словами Глаголи, "святий отець" фільмував свої статеві органи та голу "п'яту точку" на камеру і надсилав ці ролики знайомим.

"Йдеться про священника Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП", – зазначив журналіст.

Ім'я священника, а також його обличчя ми з етичних причин розкривати не будемо.