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Святині пережили світові війни: російські окупанти обстрілюють та нищать українські церкви

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Святині пережили світові війни: російські окупанти обстрілюють та нищать українські церкви

Українські храми, які пережили світові війни тепер намагаються знищити росіяни.

Російські окупанти цинічно обстрілюють українські храми. Через дії загарбників постраждало вже 4 церкви. 

Про це повідомили в МВС України. 

  • Житомирщина. У селі В’язівка колишнього Народицького району орки знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Це пам’ятка архітектури національного значення.
  • Харківщина. Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав. Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну, коли всі будівлі довкола були зруйновані, але собор вцілів.
  • Донеччина. На момент авіаудару по Святогірську проживало близько 10 тисяч мирних мешканців. У готелі при Лаврі перебували 520 біженців (з них 200 дітей), від удару вибило двері та вікна на усіх трьох поверхах. Люди отримали поранення уламками скла, діти знаходяться у шоковому стані.
  • Луганщина. У Сєвєродонецьку під обстріл окупантів потрапив Христо-Різдвяний кафедральний собор, в якому переховувались від обстрілів люди.

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