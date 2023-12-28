Святкова магія від Кока-Кола: мільйон пляшок для найбільш незахищених українців

На українському заводі «Кока-Кола Беверіджиз Україна» виготовляють партію з мільйона півторалітрових пляшок Coca-Cola зі спеціальною позначкою на етикетці: «Для тебе». Цими особливими пляшками Кока-Кола хоче підтримати українців, які зараз живуть у дуже непростих обставинах та подарувати їм приємні миттєвості у цей святковий період.

«Ми разом з партнерами взяли на себе місію забезпечити новорічними подарунками найбільш вразливі спільноти по всій Україні. 1 мільйон пляшок Coca-Cola у подарунок – це жест солідарності з українцями, спосіб висловити їм повагу та підтримку. Наша мета – принести трохи радості в домівки українців під час зимових свят", – говорить Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Разом із партнерами з гуманітарних організацій Українським Червоним Хрестом та Карітас України компанія Coca-Cola подарує мільйон пляшок напою родинам, які опинились у складних життєвих обставинах: внутрішнім переселенцям, самотнім батькам, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю – у всіх областях України.

На знак підтримки пляшки Coca-Cola також буде передано до громад, які розташовані найближче до лінії бойових дій. Для цього компанія передає частину напоїв Благодійному Фонду «М.Р.І.Я», який спільно із шотландською організацією Siobhan's Trust забезпечують теплою їжею мешканців таких регіонів.

Починаючи з 24 лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола зобов’язались виділити українцям благодійну допомогу на суму понад 30 млн дол. Зокрема, 70 тисяч продуктових наборів з найнеобхіднішим базовим складом продуктів, 5 тис. постільних комплектів з теплими ковдрами, понад півсотні потужних електрогенераторів для освітніх, медичних, гуманітарних установ та закладів і 45 мобільних котелень, що працюють на газу та дизелі та зігріватимуть міста і села у зимовий період. Крім того, Кока-Кола відбудує зруйнований дитячий садок у селі Богданівка Броварського району Київської області.