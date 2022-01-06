Святковий фуршет, яскраві вогники та свічки: "Укрзалізниця" показала, у якому вагоні пасажири зустрічали Новий рік (фото)

Святковий фуршет, яскраві вогники та свічки: "Укрзалізниця" показала, у якому вагоні пасажири зустрічали Новий рік (фото)

Пасажири одного із потягів могли проїхатися у святковому вагоні в новорічну ніч.

"Укрзалізниця" до новорічно-різдвяних свят пустила в рейс святковий вагон, яким мали змогу проїхатися пасажири потяга №59 "Київ – Чоп" в ніч проти 1 січня.

Про це інформує "УЗ".

Зазначається, що пасажири восьмого вагона поїзда №59 зі сполученням "Київ — Чоп" у новорічну ніч їхали у вагоні, прикрашеному командою GogolFest святковою ілюмінацією.

"Залізниця — це не лише про подорожі, а й про можливість поєднати культурні події, традиції та чудову атмосферу у вагоні поїзда"... Укрзалізниця доклала максимум зусиль, щоб у свята забезпечити високу якість перевезень. Проте наші пасажири знають, що подорож у потязі – це не тільки комфортно та вчасно, а інколи ще й натхненно та святково", – написали в пресслужбі "УЗ".

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