Святкували день народження на базі відпочинку: п'ятеро людей з отруєнням потрапили до "інфекційки" в Одеській області

Святкували день народження на базі відпочинку: п'ятеро людей з отруєнням потрапили до "інфекційки" в Одеській області

Усі хворі були на святкуванні дня народження.

У курортному селищі в Одеській області зафіксували спалах сальмонельозу. Всіх хворих госпіталізували до інфекційного відділення. Наразі трьох людей вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

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Минулого тижня п'ятеро людей святкували день народження в орендованих приміщеннях на базі відпочинку "Мегапарус" в Приморському. Хворі своє отруєння пов'язують з вживанням страв, які були приготовлені в домашніх умовах і зберігалися з порушенням температурного режиму.

Постраждалих госпіталізували до інфекційного відділення районної лікарні. На сьогодні в стаціонарі залишаються двоє хворих. В осередку проведені протиепідемічні заходи під лабораторним контролем.

Нагадаємо, причиною масового отруєння людей у Харкові, де постраждали 90 осіб, стало недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Ймовірним джерелом спалаху – хворий працівник закладу харчування, у якому їли потерпілі.

Усі потерпілі в Харкові вживали переважно суші. Ця страва, ймовірно, і стала причиною отруєння в ресторані. Як повідомляла ТСН, обидва ресторани тепер не приймають відвідувачів. Зачиненими вони будуть до кінця перевірки. Їхнє керівництво провину визнає. Утім, чим отруїлися люди, не уявляють. За їхніми словами, готують страви лише з якісних продуктів. Керівництво ресторанів обіцяє людям компенсувати гроші, витрачені на лікування

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