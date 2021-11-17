Святкування Нового року: як привернути щастя, кохання і гроші в Новому 2022 році

Святкування Нового року: як привернути щастя, кохання і гроші в Новому 2022 році

Вже зовсім скоро всі ми зберемося в колі друзів та близьких для святкування Нового року 2022. Кожному хочеться, щоб разом з цим важливим святом, в дім постукали щастя, кохання, гроші та добробут. ТСН.ua зібрав для вас традиції та ритуали, які допоможуть отримати бажане.

Як зустріти Новий рік 2022: що кажуть традиції

Для українців Новий рік завжди був родинним святом, тому зустрічати новорічну ніч потрібно у колі сім’ї. Адже існує повір’я: з ким зустрінеш цю ніч, з тим і проведеш увесь наступний рік. Тому від гучної вечірки в кафе чи клубі краще відмовитися. Смачні страви, прикрашений стіл і танці — всі ці речі прийшли до нас від предків. Звичайно, закуски і страви тоді були трішки іншими. До наших часів дійшов лише холодець, який подавали на Новий рік ще в Київській Русі.

Цікаво, що наші пращури також полюбляли чепуритися і завжди зустрічали Новий рік у чистому новому одязі. Вважалося, що це принесе щастя.

Не забудьте про декорування оселі. Ця ідея з’явилася у наших предків вже дуже давно. В стародавні часи прикрасами могли бути горіхи, картопля, яблука і навіть яйця. А ось гірлянди і скляні кульки з’явилися зовсім недавно. Вважалося, якщо красиво прикрасити оселю на Новий рік, в домі поселиться щастя, а в сім’ї з’явиться достаток.

За сучасними традиціями при святкуванні Нового року 2022 в домі повинна бути ялинка

Згідно з сучасними традиціями, у кожному домі повинна стояти ялинка. Хоча її роль може виконувати будь-яке вічнозелене дерево. Традиційно, воно є символом життя, нового початку. У давнину навіть стверджували, що головний бог язичників — Сонце — найбільше любить саме хвойні дерева. Існувало й інше повір’я. Наші предки вважали, що між гілок ялини живуть душі померлих. Тому їх прикрашали, щоб задобрити духів. Також з давньослов'янської міфології прийшла до нас традиції танцювати навколо ялинки.

Ідеї святкування Нового року 2022 — щоб в домі водилися гроші

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Якщо ви мрієте, щоб наступний рік був прибутковим існує кілька цікавих ритуалів, які потрібно додати до святкування:

напишіть лист Всесвіту — приготуйте чистий аркуш паперу напередодні свята, запишіть всі свої бажання та подякуйте Всесвіту за все, що вже маєте, в новорічну ніч заховайте аркуш;

монетка в шампанському — покладіть монету в бокал і випийте напій під бій курантів, можна просто тримати гроші в руці і думати про своє бажання;

12 страв на святковому столі — кожна страва буде символізувати один місяць, що пройде наступного року в достатку;

сховайте монетки під тарілки — щоб у кожного вашого гостя 2022 рік був прибутковий.

Коли прикрашаєте ялинку або вішаєте на вхідні двері новорічний вінок, не забувайте про кольори. Адже рахується, що вони можуть привертати до себе різні бажання. Для грошей обирайте золотистий відтінок.

Святкування Нового року 2022 для привернення кохання / Pexels

Українські традиції на Новий рік 2022 — для кохання і благополуччя

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Якщо ви чекаєте від Нового 2022 року щастя в особистому житті, хочете знайти свою другу половинку або зберегти вже створену сім’ю, варто звернути увагу на наступні традиції:

не забудьте прикрасити новорічну ялинку кількома червоними прикрасами у вигляді серця;

для збереження сімейного щастя потрібно взяти свою другу половинку за руку під бій курантів, а рівно опівночі поцілувати її;

щоб забути колишнього чи колишню і зустріти в Новому році 2022 нове кохання, обов’язково викиньте всі подарунки, які подарував колишній партнер.

Новий рік 2022: як зустріти, щоб залучити удачу

Щоб в вашому житті наступного року панувала удача, можна виконати низку новорічних традицій:

обов’язково забажайте найзаповітніші мрії під бій курантів, але формуйте речення так, ніби бажання вже збулося (наприклад, в 2022 році я купила новий будинок);

традиційним ритуалом є написання побажань на аркуші паперу під бій курантів, який потрібно підпалити, попіл всипати до бокалу з шампанським і все це випити;

з сонячної Іспанії прийшла до нас цікава традиція на привернення удачі — потрібно опівночі з’їсти 12 виноградинок.

Як зустрічати Новий рік 2022 на вагітність / Pexels

Ритуали і традиції на Новий рік 2022 на вагітність

У прийдешньому новому році багато пар з нетерпінням очікують поповнення в сім’ї. Щоб це прагнення стало реальністю, можна скористатися цікавим ритуалом для святкування Нового року 2022. При декорування ялинки потрібно повісити елементи, які асоціюються з дитиною (пінетки, іграшки, соски).

А у наших предків існували цікаві традиції, які пов’язані з вагітністю:

в новорічну ніч потрібно взяти смаколик з рук вагітної подруги, тоді в Новому році 2022 вашу сім’ю буде чекати поповнення;

на святковий стіл намагалися поставити страви, які асоціюються з вагітними: горіхи, насіння, ікра.

Як зустрічати Новий рік 2022, щоб потім щастило

Якщо ви хочете, щоб ваші гості були в прийдешньому році щасливими, не забудьте всім рідним і друзям підготувати подарунки. Цікаво, що ця традиція прийшла до нас з давніх пір і бере свій початок у звичаях голландських та німецьких поселенців. Вибираючи подарунок, обов’язково подумайте, який принесе людині найбільше щастя.

Існує ще одна традиція привернення щастя на Новий рік. Це генеральне прибирання оселі. Але проводити його потрібно за день-два до новорічної ночі. Цей процес очищує будівлю і “звільняє” місце в домі для оновлень. Навіть психологи стверджують, що потрібно позбавлятися від тих речей, які лише на перший погляд здаються корисними, а насправді просто займають простір.

Що потрібно викинути перед Новим роком 2022, щоб в домі було щастя і добробут:

непотрібні квитанції і старі чеки — вважається, що вони блокують фінансові потоки в домі і заважають щастю поселитися в ньому;

предмети гардеробу, які ви вже давно не носили — якщо вони ще мають відмінний стан, їх можна віддати на благодійність: такий жест принесе в дім благополуччя, а старі речі краще відразу викинути;

речі для прибирання, які вже зносилися — наші предки вважали, що перед Новим роком варто купити новий віник, щоб він вимітав з будинку негатив, на місце якого прийде щастя;

побитий посуд — навіть якщо на тарілці всього лише невелика тріщина, краще відразу віднести її в сміття, адже такі речі блокують позитив;

предмети, як забирають хорошу енергетику — непотрібні магнітики на холодильник, висушені квіти, старі амулети.

І головне правило Нового року 2022 — зустрічати його в гарному настрої. Якщо атмосфера в домі сповнена радості і веселощів, тоді і в прийдешньому році все у вашої сім’ї буде гаразд.