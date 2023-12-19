Святкування Різдва: нове соцопитування показало, коли більшість українців готуватимуть 12 страв

Соціологи зазначають, що 53% опитаних вірять, що прийдешній рік буде кращим за попередній.

У грудні 2023 року чи у січні 2024-го: коли українці відзначатимуть Різдво цього разу? Таке запитання поставили соціологи під час нового дослідження та виявили, що 2023 року переважна більшість громадян збирається відзначати Різдво за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.

Про це йдеться у дослідженні Kantar.

Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року

Понад 60% респондентів планують святкувати Різдво-2023 25 грудня. Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення 18% планували святкувати Різдво 25 грудня і ще чверть планували святкувати Різдво двічі – 25 грудня та 7 січня.

"Коли йдеться про святкування Різдва, то 25 грудня поступово все більше легітимізується у суспільній свідомості і витісняє 7 січня", – сказала експертка Світлана Хобта.

За її словами, українці адаптувалися до поточних умов і намагаються реалістично оцінювати ситуацію, не впадаючи у крайнощі песимізму.

"Тому очікування щодо прийдешнього року є менш песимістичними проти минулого року. Зимові свята, традиційно, асоціюються з родиною – люди хочуть відчути затишок і поспілкуватися з близькими та коханими. Подарунки залишаються важливою складовою святкування, а те, що ми спостерігаємо збільшення тих, хто від них планує відмовитися, відповідає зростаючій тенденції до економії”, – сказала експертка.

Чи буде наступний рік краще за 2023-й

Згідно з опитуванням, наприкінці 2023 року понад людей, які відповідали на це запитання, заявили, що вірять: прийдешній рік буде кращим за попередній.

"У порівнянні з минулим роком зменшилась частка тих, хто очікує погіршення ситуації (23% проти 31% минулого року) та збільшилась кількість опитаних з нейтральним настроєм – чверть опитаних очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік (25% проти 15% минулого року)", – йдеться у дослідженні.

У 2022 році 31% українців очікував погіршення ситуації в країні, проте зараз це число знизилося до 23%.

А чверть опитаних очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік.

Опитування українців Фото: Kantar

Коли українці вручатимуть подарунки

Більшість українців (70%), згідно з опитуванням, даруватимуть подарунки на свято Нового Року, а 41% це зробить на Різдво.

Як і до повномасштабного вторгнення, 52% опитаних збираються витратити на подарунки до зимових свят до 3000 грн. Ще 17% мають намір витратити від 3000 до 6000 гривень. Цього року, збільшилась частка тих, хто не збирається витрачати кошти на подарунки.

Чи є плани масштабно відсвяткувати Різдво?

Більшість українців – за тихе Різдво.

зібратися з членами родини планують 57% людей;

провести час з коханою людиною – 38%;

приготувати святкові страви – 26%;

нарядити ялинку та прикрасити дім – 25%;

переглянути фільми й телепередачі – 22%;

зібратися з друзями – 21%

Нагадаємо, директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко повідомив, скільки коштуватиме Різдвяний стіл 2023 року. Він прорахував середнє меню з 12 страв і вийшло близько 969,74 гривень.

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