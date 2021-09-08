Святкування Рош га-Шана в Умані завершилося: хасиди роз’їжджаються, а в поліції розповіли про порушення

Святкування Рош га-Шана в Умані завершилося: хасиди роз’їжджаються, а в поліції розповіли про порушення

Грубих правопорушень у дні святкувань єврейського нового року не було зафіксовано.

Ввечері 8 вересня хасиди завершили святкування єврейського нового року (Рош га-Шана). Паломники, які прибули до Умані з усіх куточків світу, почали роз’їжджатися по домівках.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"В цілому ситуація контрольована. Зафіксовано 21 повідомлення щодо перебування паломників-хасидів", — розповів заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолій Серединський.

За його словами, грубих правопорушень протягом цих днів не допущено.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження, пов'язані з торгівлею речовин, схожих на наркотичні. Крім того, склали два адміністративні протоколи, за результатами яких будуть ухвалювати рішення про видворення з України окремих хасидів, які допускали правопорушення. Порушникам також можуть заборонити в’їзд до України.

Наразі хасиди покидають Умань. Тому посилені патрульні наряди працюють у місцях посадки в автобуси. Також були виставлені посилені автопатрулі на маршрутах руху автобусів з паломниками. В аеропортах, зокрема в "Борисполі", послугами якого найчастіше користуються хасиди, були посилені заходи безпеки.

Окрім українських правоохоронців, під час святкування Рош га-Шана в Умані працювала делегація поліцейських Ізраїлю.

Прес-офіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман українською мовою зазначив, що поліцейські двох країн працювали злагоджено, професійно, чітко та ефективно.

"Ми разом зробили все необхідне для того, щоби все пройшло спокійно. Разом патрулювали вулиці, робили все для того, щоб забезпечити безпеку та громадський порядок під час проведення Рош га-Шана", — сказав він.

Нагадаємо, що в Ізраїлі стурбовані масовими зараженнями коронавірусом своїх громадян в Умані.

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