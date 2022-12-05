Святкувати чи не святкувати Новий 2023 рік під час війни: думка психологів

Чи доречно святкувати Новий рік та hіздвяні свята під час війни - що про це думають психологи, чиатйте в матеріалі ТСН.ua

Наближаються зимові свята, багато українців загадуються над питанням, чи доречно святкувати Новий рік в умовах війни, загибелі людей, коли багатьом українським містам загрожує блекаут

Як вважає психологиня Марина Журбенко, святкувати потрібно, це моменти радості, які дають людині стимул боротися надалі.

"Так уже запрограмований наш мозок. Він постійно потребує і шукає стимулів, і саме радість є найприємнішою й найбажанішою в отриманні емоцією", — вважає психологиня

Святкування Нового року дуже важливо для дітей, свято допоможе забрати дитину, і дорослу людину з кризової ситуації, травматичної події, вважає інша психологиня Майя Грещук. На її думку, потрібно разом з дитиною шукати звичні для неї особливості поведінки. Ритуал підготовки свята є приємними опорними схемами, що дають можливість адаптуватися до того мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього в нашій країні.

Чи доречно святкувати Новий рік під час війни

З іншого боку психологи вважають, що потрібно насамперед орієнтуватись на власні почуття, на те як бажає душа - святкувати чи ні. Не примушувати себе. Якщо не має новорічного настрою, не потрібно насилувати себе, вважає Катерина Клюшниченко. "Можливо, зараз всередині багато болю, переживань та страждань. Про яке тоді святкування може йтися?, - вважає психологиня.

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