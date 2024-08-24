Святкуватимемо перемогу разом, зі світлом, з газом і без ру**і – пані прем'єр-міністр Литви у Києві

Інґріда Шимоніте зазначила, що для неї велика честь відзначати День незалежності України разом з вільним та незламним українським народом.

Литва була і залишатиметься разом з Україною і надалі робитиме усе, аби наблизити перемогу вільних людей, яку святкуватимуть разом.

Про це заявила пані прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час участі в урочистому заході з нагоди Дня Незалежності України у Києві спільно з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Інґріда Шимоніте зазначила, що для неї велика честь відзначати День незалежності України разом з вільним та незламним українським народом.

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"Як і весь цивілізований світ, захоплююсь вами і щиро вас вдячна. Адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте нас усіх: мою батьківщину Литву, Європу і увесь демократичний світ. Дякую вам", – сказала Шимоніте.

Очільниця литовського уряду побажала народу України віри, стійкості і перемоги.

"Я вірю, що день перемоги обов’язково настане. Що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і вільному, гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться та відбудують міста ЄС та НАТО – Донецьк та Луганськ. Що в домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, знову повернуться українські діти. Що обнімуть своїх близьких хоробрі українські захисники та захисниці, які повернуться з передової та з полону", – сказала вона.

Пані прем'єр-міністр Литви також висловила переконання, що справедливі вироки отримають усі ті, хто здійснював воєнні злочини проти українського народу та держави.

Шимоніте запевнила, що Литва була і залишатиметься з Україною на кожному кроці до цієї мети.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у Києві виступив президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що поляки від перших днів повномасштабної війни Росії підтримують Україну та висловив сподівання, що війна скоро закінчиться перемогою українців. Дуда також наголосив, що Польща підтримуватиме Україну на шляху до ЄС.

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