Святкував день народження: під Дніпром до лікарні доправили чоловіка з серйозними обмороженнями

Святкував день народження: під Дніпром до лікарні доправили чоловіка з серйозними обмороженнями

Чоловік заснув у полі.

У Магдалинівському районі Дніпропетровської області до лікарні потрапив чоловік з серйозними обмороженнями. Виявилося, що після святкування свого дня народження він прокинувся у полі.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Як розповів лікар-хірург лікарні № 6 Ростислав Хомичу, чоловік потрапив до лікарні після того, як після святкування свого дня народження заснув у полі, а вранці прокинувся з обмороженнями.

Лікар зазначив, що потерпілий - цілком благонадійний чоловік. Причиною обмороження стало алкогольне сп'яніння, через яке тіло значно швидше втрачало тепло.

У пацієнта діагностували обмороження третього та четвертого ступеня. Це важкі обмороження, при яких страждають кістки. У таких випадках без оперативного втручання не обійтися.

Цієї зими до лікарні №6 у Дніпрі з обмороженнями потрапили вже 16 людей. Деяким із них довелося ампутувати кінцівки.

Нагадаємо, що у Львівській області знайшли тіло 48-річної жінки, яка померла від переохолодження.

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