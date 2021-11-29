Еротика у День жалоби: у Львові блогер-мільйонник оскандалився через гучну вечірку (фото)

Святкування викликало обурення серед українців.

У Львові відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско потрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він закотив розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених. Але так сталося, що день її проведення співпав з Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів, що й стало приводом невдоволення українців.

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Світлини зі святкування дня народження блогер виклав у своєму інстаграм.

Вони викликали шквал обурення серед українців.

Ну що сказати. Москаль не спить. Хлопче на вас дивляться мільйони людей. Що ви скажете про це в майбутньому. Неповага до спраглих і голодних.

Господи, як можна було в День пам'яті жертв Голодомору святкувати таке свято, ви - звірі горіти вам в пеклі.

Які вони після цього блогери? Для чого в Україні такі "низькі" блогери, які в такий день напів голі так двіжували. Дуже шкода що там була і ваша сім’я.

Вечірка відбулася з еротичною тематикою Show bar. Її ведучим став Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук підписав фото в своєму інстаграм

Сам же блогер у соцмережі сказав, що поважає День пам'яті жертв Голодомору, але не винен, що його 29-річчя співпало з цим днем.

"Вчора працювало все: телебачення, розважальні шоу, люди святкували весілля і безліч різних забав. Тому досить розпорошувати інформаційну "отруту" навколо! Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!" - написав Заліско.

Можливість коментувати свій допис блогер вимкнув.

Нагадаємо, що у Львові 30-річний блогер свій автомобіль оббив килимами. Їх збирав у селі – у діда та по сусідах. А все для того, щоб підняти настрій перехожим та водіям. "Жигуль" уже став легендою Львова, його фотографують і місцеві, і туристи, і навіть напрошуються на екскурсію на цій машині.

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