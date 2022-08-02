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Свято Маковія (Медовий Спас): шулики, коржі та інша пишна випічка до столу

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Свято Маковія (Медовий Спас): шулики, коржі та інша пишна випічка до столу

Свято Маковія (Медовий Спас): шулики, коржі та інша пишна випічка до столу / Фото: pixabay.com

14 серпня віряни святкують важливе свято - Маковія або Медового Спаса. Цього дня обов'язково йдуть в церкву, святять мед та зілля. А ще - запрошують родину за святковий стіл. Здавна українці готували святковий корж та шулики на Маковія. Читайте в матеріалі ТСН.ua про те, як приготувати ці смаколики.

Головним інгредієнтом Маковія є, звичайно, мак. Саме тому всю випічку до святкового столу обов'язково випікають з ним. А ще слід пам'ятати, що смаколики повинні бути пісними, адже починається Успенський піст.

Пісні макові рулети з дріжджового тіста

Для тіста вам знадобляться:

  • 125 мл води;
  • 250 г борошна;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1 столова ложка олії;
  • 1/4 чайної ложки солі;
  • цедра 1/4 лимона чи апельсина;
  • ванілін (дрібка);
  • 5 г сухих дріжджів.

Щоб приготувати начинку до пирога на Маковія, слід взяти:

  • 1/ чашки родзинок;
  • 1 чашка маку;
  • 1/3 чашки волоських горіхів;
  • 1/3 чашки цукатів;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 2 столові ложки меду;
  • 1 столова ложка крохмалу;
  • кардамон, кориця, ванілін (за смаком).

Приготування не складне та не займає багато часу:

  1. Дріжджі та половину цукру розтерти в окремій глибокій мисці. Залишити на 15 хвилин.
  2. Замісити тісто (вода, цукор, сіль, просіяне борошно, олія, дрібно натерта цедра). Воно не повинне липнути до рук.
  3. Накрити тісто рушником, поставити в темне місце на 1 годину, поки об'єм не збільшиться вдвічі. Потім ще раз замісити та залишити на півгодини.
  4. Залити мак окропом, розмішати та відкинути на сито. Закинути мак в каструлю, залити окропом (0,5 літрів) та довести до кипіння. Варити, поки рідина не вбереться.
  5. Відварений мак подрібнити в м'ясорубці чи блендері. Додати горіхи, цукати, родзинки, мед і крохмал. Не забути спеції.
  6. Тісто розкачати в пласт (розміри: 35х40 см). Розподілити по ньому начинку (відступати 2-3 см від краю). Згорнути в рулет, защипати краї та викласти на деко.
  7. Закрити рушником і залишити так на 1 годину.
  8. Перед запіканням рулет змастити солодким чаєм, щоб була золотиста кірочка.
  9. Пекти у духовці за температури 180 градусів 40-45 хвилин.
  10. Готовий рулет варто змастити цукровим сиропом (на 3 літри води 0,5 склянки цукру).

Прості булочки з маком до чаю

Булочки з маком до Маковія (Медового Спасу) / © pixabay.com
Булочки з маком до Маковія (Медового Спасу) / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати цей смаколик до свята Маковія (Медовий Спас), вам знадобляться:

  • 600 г борошна;
  • 3 чайні ложки цукру;
  • 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 180 мл води;
  • 4,5 столових ложок олії;
  • 180 мл газованої води;
  • 300 г маку;
  • 150-200 г цукру.

Спосіб приготування цього смаколика до Маковія дуже простий:

  1. В миску просіяти борошно, додати сіль, сухі дріжджі та цукор.
  2. Змішати в каструлі звичайну та газовану воду, нагріти до 40 градусів.
  3. Зробити в борошні лунку, поступово ввести нагріту воду та олію. Ретельно перемішати.
  4. Замісити тісто (воно повинно бути м'яким), накрити рушником та залишити на 1 годину в теплому приміщенні.
  5. Приготувати начинку: мак залити окропом, залишити на 10 хвилин. Відкинути на сито, злити зайву рідину та засипати цукром.
  6. Духовку розігріти до 190 градусів.
  7. Тісто розкачати на пласт (товщина: не більше 5 мм). Викласти начинку.
  8. Згорнути в рулет та порізати на окремі шматки.
  9. Викласти булочки на деко, змащене олією. Залишити на 20 хвилин.
  10. Випікати протягом 25-30 хвилин.

Готові булочки з маком до Маковія можна посипати цукровою пудрою.

Коржі на Маковія: рецепт святкового десерту

Коржі на Маковія / © pixabay.com
Коржі на Маковія / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати коржі на Маковія, вам знадобляться:

  • 1 склянка борошна;
  • 0,5 чайної ложки соди;
  • 40 г меду;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 60-70 г маку;
  • 400 мл холодної води;
  • 60 мл теплої води;
  • сіль (дрібка).

Спосіб приготування:

  1. Залити окропом мак та залишити його на 30 хвилин.
  2. В склянку покласти столову ложку меду, додати соду та залити теплою водою. Ретельно розмішати.
  3. 2/3 борошна змішати з отриманою медовою водою. Замісити тісто, поступово додаючи ще борошна. Тісто не повинно липнути до рук. Накрити рушником та залишити на 30 хвилин.
  4. Розкачати тісто (товщина не більше 0,2-0,5 см) та за допомогою тонкої склянки вирізати з нього круглі форми. Проколоти виделкою.
  5. Викласти майбутні коржі на Маковія на деко та випікати 10 хвилин за температури 180 градусів.
  6. Приготувати макову суміш: злити з маку воду, перетерти його з цукром, залити холодною водою та розмішувати, поки вода не стане білою.
  7. Дістати готові коржики, скласти в миску, залити маковою сумішшю та залишити на 2 години.

Маковий торт, який можна в піст

Рецепт макового торта на Маковія / © pixabay.com
Рецепт макового торта на Маковія / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати незвичайний маковий торт на Маковія, вам знадобляться:

  • 1 склянка цукру;
  • 2 склянки води;
  • 0,5 склянки меду;
  • 2,5 склянки борошна;
  • 5 столових ложок олії;
  • 3 столові ложки маку;
  • цедра лимону;
  • 2 столові ложки какао-порошку;
  • 10 г розпушувача;
  • 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
  • 4 столові ложки цукру;
  • 250 мл кокосового молока;
  • цукровий сироп чи варення.

Приготування просте і не вимагає багато часу:

  1. Замовити в окропі мак на 30 хвилин.
  2. Змішати воду, цукор, мед та олію на тісто. Додати частинами просіяне борошно.
  3. Тісто розділити на три частини. В одну додати мак, в другу - цедру лимона, в третю - какао.
  4. Викласти тісто ложкою по черзі у форму.
  5. Випікати за 180 градусів 60-70 хвилин. Перевіряти готовність зубочисткою.
  6. Приготувати крем: змішати в сотейнику кокосове молоко, цукор та крохмал. Поставити на вогонь та довести до загустіння, постійно помішуючи. Остудити.
  7. Розрізати готовий пиріг на 2 частини. Просочити кожну з них цукровим сиропом. Змастити кремом та дати настоятися 30 хвилин.

Шулики на Маковія: унікальний рецепт наших предків

Шулики на Маковія / © pixabay.com
Шулики на Маковія / Фото: pixabay.com

Шулики на Маковія - цікавий рецепт, який точно варто спробувати приготувати на свято. Вам знадобляться:

  • 1 склянка теплої кип'яченої води;
  • 3 склянки борошна;
  • 0,5 чайної ложки соди;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
  • 6-7 столових ложок меду чи цукру;
  • 200 г маку;
  • 500 мл гарячої кип'яченої води.

Спосіб приготування:

  1. Залити мак окропом, щоб він набрякнув.
  2. Борошно, сіль, соду та лимонну кислоту змішати. Додати теплу воду та замісити тісто. Воно повинне бути досить густим.
  3. Розділити тісто на дві окремі частини. Розкачати на два кола (товщина: до 1,5 см). В декількох місцях проткнути виделкою.
  4. Розігріти сковородку, викласти на неї тісто та зменшити вогонь. Випікати під кришкою на сухій сковорідці до готовності.
  5. Мак процідити, перетерти за допомогою блендера чи м'ясорубки. Коли він дасть молочко, підсипати цукру і долити води.
  6. Коржі остудити, розрізати на ромбики (розмір: 2х2 см).
  7. Залити шулики на Маковія маковою сумішшю і настоювати кілька годин. Час від часу потрібно помішувати.
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