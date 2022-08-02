Свято Маковія (Медовий Спас): шулики, коржі та інша пишна випічка до столу

14 серпня віряни святкують важливе свято - Маковія або Медового Спаса. Цього дня обов'язково йдуть в церкву, святять мед та зілля. А ще - запрошують родину за святковий стіл. Здавна українці готували святковий корж та шулики на Маковія. Читайте в матеріалі ТСН.ua про те, як приготувати ці смаколики.
Головним інгредієнтом Маковія є, звичайно, мак. Саме тому всю випічку до святкового столу обов'язково випікають з ним. А ще слід пам'ятати, що смаколики повинні бути пісними, адже починається Успенський піст.
Пісні макові рулети з дріжджового тіста
Для тіста вам знадобляться:
- 125 мл води;
- 250 г борошна;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 столова ложка олії;
- 1/4 чайної ложки солі;
- цедра 1/4 лимона чи апельсина;
- ванілін (дрібка);
- 5 г сухих дріжджів.
Щоб приготувати начинку до пирога на Маковія, слід взяти:
- 1/ чашки родзинок;
- 1 чашка маку;
- 1/3 чашки волоських горіхів;
- 1/3 чашки цукатів;
- 2 столові ложки цукру;
- 2 столові ложки меду;
- 1 столова ложка крохмалу;
- кардамон, кориця, ванілін (за смаком).
Приготування не складне та не займає багато часу:
- Дріжджі та половину цукру розтерти в окремій глибокій мисці. Залишити на 15 хвилин.
- Замісити тісто (вода, цукор, сіль, просіяне борошно, олія, дрібно натерта цедра). Воно не повинне липнути до рук.
- Накрити тісто рушником, поставити в темне місце на 1 годину, поки об'єм не збільшиться вдвічі. Потім ще раз замісити та залишити на півгодини.
- Залити мак окропом, розмішати та відкинути на сито. Закинути мак в каструлю, залити окропом (0,5 літрів) та довести до кипіння. Варити, поки рідина не вбереться.
- Відварений мак подрібнити в м'ясорубці чи блендері. Додати горіхи, цукати, родзинки, мед і крохмал. Не забути спеції.
- Тісто розкачати в пласт (розміри: 35х40 см). Розподілити по ньому начинку (відступати 2-3 см від краю). Згорнути в рулет, защипати краї та викласти на деко.
- Закрити рушником і залишити так на 1 годину.
- Перед запіканням рулет змастити солодким чаєм, щоб була золотиста кірочка.
- Пекти у духовці за температури 180 градусів 40-45 хвилин.
- Готовий рулет варто змастити цукровим сиропом (на 3 літри води 0,5 склянки цукру).
Прості булочки з маком до чаю
Щоб приготувати цей смаколик до свята Маковія (Медовий Спас), вам знадобляться:
- 600 г борошна;
- 3 чайні ложки цукру;
- 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 180 мл води;
- 4,5 столових ложок олії;
- 180 мл газованої води;
- 300 г маку;
- 150-200 г цукру.
Спосіб приготування цього смаколика до Маковія дуже простий:
- В миску просіяти борошно, додати сіль, сухі дріжджі та цукор.
- Змішати в каструлі звичайну та газовану воду, нагріти до 40 градусів.
- Зробити в борошні лунку, поступово ввести нагріту воду та олію. Ретельно перемішати.
- Замісити тісто (воно повинно бути м'яким), накрити рушником та залишити на 1 годину в теплому приміщенні.
- Приготувати начинку: мак залити окропом, залишити на 10 хвилин. Відкинути на сито, злити зайву рідину та засипати цукром.
- Духовку розігріти до 190 градусів.
- Тісто розкачати на пласт (товщина: не більше 5 мм). Викласти начинку.
- Згорнути в рулет та порізати на окремі шматки.
- Викласти булочки на деко, змащене олією. Залишити на 20 хвилин.
- Випікати протягом 25-30 хвилин.
Готові булочки з маком до Маковія можна посипати цукровою пудрою.
Коржі на Маковія: рецепт святкового десерту
Щоб приготувати коржі на Маковія, вам знадобляться:
- 1 склянка борошна;
- 0,5 чайної ложки соди;
- 40 г меду;
- 3 столові ложки цукру;
- 60-70 г маку;
- 400 мл холодної води;
- 60 мл теплої води;
- сіль (дрібка).
Спосіб приготування:
- Залити окропом мак та залишити його на 30 хвилин.
- В склянку покласти столову ложку меду, додати соду та залити теплою водою. Ретельно розмішати.
- 2/3 борошна змішати з отриманою медовою водою. Замісити тісто, поступово додаючи ще борошна. Тісто не повинно липнути до рук. Накрити рушником та залишити на 30 хвилин.
- Розкачати тісто (товщина не більше 0,2-0,5 см) та за допомогою тонкої склянки вирізати з нього круглі форми. Проколоти виделкою.
- Викласти майбутні коржі на Маковія на деко та випікати 10 хвилин за температури 180 градусів.
- Приготувати макову суміш: злити з маку воду, перетерти його з цукром, залити холодною водою та розмішувати, поки вода не стане білою.
- Дістати готові коржики, скласти в миску, залити маковою сумішшю та залишити на 2 години.
Маковий торт, який можна в піст
Щоб приготувати незвичайний маковий торт на Маковія, вам знадобляться:
- 1 склянка цукру;
- 2 склянки води;
- 0,5 склянки меду;
- 2,5 склянки борошна;
- 5 столових ложок олії;
- 3 столові ложки маку;
- цедра лимону;
- 2 столові ложки какао-порошку;
- 10 г розпушувача;
- 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
- 4 столові ложки цукру;
- 250 мл кокосового молока;
- цукровий сироп чи варення.
Приготування просте і не вимагає багато часу:
- Замовити в окропі мак на 30 хвилин.
- Змішати воду, цукор, мед та олію на тісто. Додати частинами просіяне борошно.
- Тісто розділити на три частини. В одну додати мак, в другу - цедру лимона, в третю - какао.
- Викласти тісто ложкою по черзі у форму.
- Випікати за 180 градусів 60-70 хвилин. Перевіряти готовність зубочисткою.
- Приготувати крем: змішати в сотейнику кокосове молоко, цукор та крохмал. Поставити на вогонь та довести до загустіння, постійно помішуючи. Остудити.
- Розрізати готовий пиріг на 2 частини. Просочити кожну з них цукровим сиропом. Змастити кремом та дати настоятися 30 хвилин.
Шулики на Маковія: унікальний рецепт наших предків
Шулики на Маковія - цікавий рецепт, який точно варто спробувати приготувати на свято. Вам знадобляться:
- 1 склянка теплої кип'яченої води;
- 3 склянки борошна;
- 0,5 чайної ложки соди;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
- 6-7 столових ложок меду чи цукру;
- 200 г маку;
- 500 мл гарячої кип'яченої води.
Спосіб приготування:
- Залити мак окропом, щоб він набрякнув.
- Борошно, сіль, соду та лимонну кислоту змішати. Додати теплу воду та замісити тісто. Воно повинне бути досить густим.
- Розділити тісто на дві окремі частини. Розкачати на два кола (товщина: до 1,5 см). В декількох місцях проткнути виделкою.
- Розігріти сковородку, викласти на неї тісто та зменшити вогонь. Випікати під кришкою на сухій сковорідці до готовності.
- Мак процідити, перетерти за допомогою блендера чи м'ясорубки. Коли він дасть молочко, підсипати цукру і долити води.
- Коржі остудити, розрізати на ромбики (розмір: 2х2 см).
- Залити шулики на Маковія маковою сумішшю і настоювати кілька годин. Час від часу потрібно помішувати.