Свято Маковія (Медовий Спас): шулики, коржі та інша пишна випічка до столу

14 серпня віряни святкують важливе свято - Маковія або Медового Спаса. Цього дня обов'язково йдуть в церкву, святять мед та зілля. А ще - запрошують родину за святковий стіл. Здавна українці готували святковий корж та шулики на Маковія. Читайте в матеріалі ТСН.ua про те, як приготувати ці смаколики.

Головним інгредієнтом Маковія є, звичайно, мак. Саме тому всю випічку до святкового столу обов'язково випікають з ним. А ще слід пам'ятати, що смаколики повинні бути пісними, адже починається Успенський піст.

Пісні макові рулети з дріжджового тіста

Для тіста вам знадобляться:

125 мл води;

250 г борошна;

1 столова ложка цукру;

1 столова ложка олії;

1/4 чайної ложки солі;

цедра 1/4 лимона чи апельсина;

ванілін (дрібка);

5 г сухих дріжджів.

Щоб приготувати начинку до пирога на Маковія, слід взяти:

1/ чашки родзинок;

1 чашка маку;

1/3 чашки волоських горіхів;

1/3 чашки цукатів;

2 столові ложки цукру;

2 столові ложки меду;

1 столова ложка крохмалу;

кардамон, кориця, ванілін (за смаком).

Приготування не складне та не займає багато часу:

Дріжджі та половину цукру розтерти в окремій глибокій мисці. Залишити на 15 хвилин. Замісити тісто (вода, цукор, сіль, просіяне борошно, олія, дрібно натерта цедра). Воно не повинне липнути до рук. Накрити тісто рушником, поставити в темне місце на 1 годину, поки об'єм не збільшиться вдвічі. Потім ще раз замісити та залишити на півгодини. Залити мак окропом, розмішати та відкинути на сито. Закинути мак в каструлю, залити окропом (0,5 літрів) та довести до кипіння. Варити, поки рідина не вбереться. Відварений мак подрібнити в м'ясорубці чи блендері. Додати горіхи, цукати, родзинки, мед і крохмал. Не забути спеції. Тісто розкачати в пласт (розміри: 35х40 см). Розподілити по ньому начинку (відступати 2-3 см від краю). Згорнути в рулет, защипати краї та викласти на деко. Закрити рушником і залишити так на 1 годину. Перед запіканням рулет змастити солодким чаєм, щоб була золотиста кірочка. Пекти у духовці за температури 180 градусів 40-45 хвилин. Готовий рулет варто змастити цукровим сиропом (на 3 літри води 0,5 склянки цукру).

Прості булочки з маком до чаю

Булочки з маком до Маковія (Медового Спасу) / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати цей смаколик до свята Маковія (Медовий Спас), вам знадобляться:

600 г борошна;

3 чайні ложки цукру;

1,5 чайної ложки сухих дріжджів;

0,5 чайної ложки солі;

180 мл води;

4,5 столових ложок олії;

180 мл газованої води;

300 г маку;

150-200 г цукру.

Спосіб приготування цього смаколика до Маковія дуже простий:

В миску просіяти борошно, додати сіль, сухі дріжджі та цукор. Змішати в каструлі звичайну та газовану воду, нагріти до 40 градусів. Зробити в борошні лунку, поступово ввести нагріту воду та олію. Ретельно перемішати. Замісити тісто (воно повинно бути м'яким), накрити рушником та залишити на 1 годину в теплому приміщенні. Приготувати начинку: мак залити окропом, залишити на 10 хвилин. Відкинути на сито, злити зайву рідину та засипати цукром. Духовку розігріти до 190 градусів. Тісто розкачати на пласт (товщина: не більше 5 мм). Викласти начинку. Згорнути в рулет та порізати на окремі шматки. Викласти булочки на деко, змащене олією. Залишити на 20 хвилин. Випікати протягом 25-30 хвилин.

Готові булочки з маком до Маковія можна посипати цукровою пудрою.

Коржі на Маковія: рецепт святкового десерту

Коржі на Маковія / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати коржі на Маковія, вам знадобляться:

1 склянка борошна;

0,5 чайної ложки соди;

40 г меду;

3 столові ложки цукру;

60-70 г маку;

400 мл холодної води;

60 мл теплої води;

сіль (дрібка).

Спосіб приготування:

Залити окропом мак та залишити його на 30 хвилин. В склянку покласти столову ложку меду, додати соду та залити теплою водою. Ретельно розмішати. 2/3 борошна змішати з отриманою медовою водою. Замісити тісто, поступово додаючи ще борошна. Тісто не повинно липнути до рук. Накрити рушником та залишити на 30 хвилин. Розкачати тісто (товщина не більше 0,2-0,5 см) та за допомогою тонкої склянки вирізати з нього круглі форми. Проколоти виделкою. Викласти майбутні коржі на Маковія на деко та випікати 10 хвилин за температури 180 градусів. Приготувати макову суміш: злити з маку воду, перетерти його з цукром, залити холодною водою та розмішувати, поки вода не стане білою. Дістати готові коржики, скласти в миску, залити маковою сумішшю та залишити на 2 години.

Маковий торт, який можна в піст

Рецепт макового торта на Маковія / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати незвичайний маковий торт на Маковія, вам знадобляться:

1 склянка цукру;

2 склянки води;

0,5 склянки меду;

2,5 склянки борошна;

5 столових ложок олії;

3 столові ложки маку;

цедра лимону;

2 столові ложки какао-порошку;

10 г розпушувача;

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

4 столові ложки цукру;

250 мл кокосового молока;

цукровий сироп чи варення.

Приготування просте і не вимагає багато часу:

Замовити в окропі мак на 30 хвилин. Змішати воду, цукор, мед та олію на тісто. Додати частинами просіяне борошно. Тісто розділити на три частини. В одну додати мак, в другу - цедру лимона, в третю - какао. Викласти тісто ложкою по черзі у форму. Випікати за 180 градусів 60-70 хвилин. Перевіряти готовність зубочисткою. Приготувати крем: змішати в сотейнику кокосове молоко, цукор та крохмал. Поставити на вогонь та довести до загустіння, постійно помішуючи. Остудити. Розрізати готовий пиріг на 2 частини. Просочити кожну з них цукровим сиропом. Змастити кремом та дати настоятися 30 хвилин.

Шулики на Маковія: унікальний рецепт наших предків

Шулики на Маковія / Фото: pixabay.com

Шулики на Маковія - цікавий рецепт, який точно варто спробувати приготувати на свято. Вам знадобляться:

1 склянка теплої кип'яченої води;

3 склянки борошна;

0,5 чайної ложки соди;

0,5 чайної ложки солі;

0,5 чайної ложки лимонної кислоти;

6-7 столових ложок меду чи цукру;

200 г маку;

500 мл гарячої кип'яченої води.

Спосіб приготування: