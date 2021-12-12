"Свято мужніх та відданих своїй справі": Зеленський привітав воїнів з Днем Сухопутних військ України

Президент подякував військовослужбовцям та ветеранам Сухопутних військ за самовіддане виконання службового обов'язку, відвагу, героїзм та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Сьогодні, 12 грудня, Україна святкує День Сухопутних військ ЗСУ. З нагоди професійного свята президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців та ветеранів.

Текст привітання розміщений на сайті Офісу глави держави.

"Шановні воїни Сухопутних військ! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом – Днем Сухопутних військ України", - йдеться у привітанні Зеленського.

Президент зазначив, шо "це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, які у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності".

Очільнк держави додав, що Сухопутні війська - це найчисельніший і найпотужніший вид національного війська, які "завжди відігравали вирішальну роль на полі бою, доводячи своєю звитягою, стійкістю та умілими діями, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги".

"І сьогодні, у день свого професійного свята, військовослужбовці Сухопутних військ продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України", - зазначив Зеленський.

Варто зазначити, що День Сухопутних військ України — свято, яке відзначається щорічно 12 грудня. Свято встановлено згідно з Указом президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року.