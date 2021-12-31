Свято наближається: як готуються зустріти Новий рік у найбільших містах України

Що відбувається на святкових ярмарках українських міст.

Цьогоріч українці знову отримали можливість святкувати просто неба, ясна річ, із дотриманням дистанції та маскового режиму. Минулого року Новий рік та Різдво припали на розпал карантину, у передчутті тотальних заборон нового локдауну та в очікуванні рятівної вакцини.

Про те, що змінилося за рік і що відбувається на святкових ярмарках українських міст, йдеться 31 грудня в сюжеті ТСН.

У Львові від ранку дощить. Через пандемію, як і торік, тут вирішили не організовувати гучних святкувань, щоб уникнути натовпів. Але, попри це у середмісті традиційно людно, пахне глінтвейном і кавою. Працює різдвяний ярмарок, ковзанка. Торік на новорічно-різдвяні свята Львів відвідало 200 тисяч туристів. Цьогоріч, сподіваються, менше не буде.

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Одеса зустрічатиме Новий рік під мелодію з оперети Дунаєвського “Біла акація”, яку награватиме головний міський годинник. У місті розвісили понад десять кілометрів гірлянд. На Потьомкінських сходах "кинув якір" велетенський світловий корабель, а біля Дюка - чорноморські дельфіни з сотень вогників. Святковий концерт розпочне оркестр Санта Клаусів, а завершить - салют, під час якого в небо запустять 2022 вогняні ракети.

Найдорожча ялинка країни - у місті Дніпро. На центральній площі опівночі містян та гостей розважатиме військовий оркестр та діджей. Загалом Дніпро святкує із розмахом. Місто прикрасили п’ятиметрові люстри, гірлянди з ефектом зоряного неба. Тут безліч локацій для святкування - у стилі Відня, Лондона та Парижа. Встановлено велетенські новорічні фігури.

У Харкові на площі Свободи біля головної ялинки міста уже людно. Очікують, що новорічну ніч тут проведуть щонайменше 40 тисяч людей. Довжелезна алея з ілюмінацією, фотозони і аніматори в костюмах розважатимуть гостей до пізньої ночі. Уже традиційно поруч працює ковзанка, де зібралися неабиякі черги. 40-метрову ялинку у Харкові не змінювали упродовж 4 років. Біля неї - сцена, на якій одразу після опівночі розпочнеться концерт.

Як українці готуються до зустрічі 2022 року на святкових ярмарках різних міст

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