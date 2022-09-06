Свято Усікновення глави Івана Предтечі: що можна і не можна робити, сильна молитва

Щороку 11 вересня віряни святкують велике свято - Усікновення глави Івана Предтечі. Пов'язане воно зі скорботною подією, коли був страчений великий пророк Іоанн Хреститель. Читайте в матеріалі ТСН.ua про свято Усікновення глави Івана Предтечі, що можна і не можна робити цього дня.

Усікновення глави Івана Предтечі: історія свята

Церква не відносить це торжество до числа дванадесятих свят. Однак це досить важлива дата, а тому 11 вересня строгий піст намагаються дотримуватися навіть ті, хто не вважає себе надто побожною людиною. Адже Іван Хреститель або Предтеча довгий час жив в пустелі, де харчувався лише медом та рослинністю.

Саме свято Усікновення глави Івана Предтечі пов'язане зі страшними подіями. Згідно з переказами менше 2000 років тому святому відрубали голову за наказом царя Ірода. Пасербиця правителя виконала танець, який так сподобався Іроду, що той пообіцяв їй виконати все, що вона попросить. Дівчина попросила голову Іоанна Хрестителя, адже була язичницею. В результаті Іоанна ув'язнили, а потім убили. Постраждав він через свою віру.

Що не можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі

Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі / Фото: commons.wikimedia.org

Це не зовсім свято в класичному розумінні цього слова. Церква вважає, що Усікновення глави Іоанна Предтечі - "праздний" день, тобто такий, коли потрібно залишатися без діла. Віряни роблять це для вшанування святого, який передбачив народження Сина Божого.

Що не можна робити в свято Усікновення глави Івана Предтечі:

ставити на стіл страви на блюді;

вживати молочні та м'ясні продукти;

заздрити, пліткувати чи сваритися;

брати в руки та використовувати гострі предмети (ножі, ножиці тощо);

вінчатися, хрестити дитину;

танцювати чи веселитися.

Також Церква не дозволяє різати будь-які круглі предмети, які своєю формою нагадують голову. Наприклад, хліб.

Усікновення глави Івана Предтечі: що можна робити

Цього дня потрібно згадувати про всі свої гріхи та молитися за їх спокутування.

Також моляться Івану Хрестителю 11 вересня про здоров'я:

Святий Предтечі і Хрестителю Христовий Іоанну! Проповідник сий покаяння, каються не погорди нас, але молися до Владиці Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многія гріхи впадших. Смерті убо чаєм, про гресех же наших ніколи ж поболехом і про Царство Небесне не попекохомося: але не погорди нас, Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, болій народжених всіх, постником і пустинником наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий.

Тебе молимо, до тебе вдаємося: не відкинь нас, які просять твого заступництва, обнови душі наша покаянням, еже є друге хрещення: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів. Уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться, серце скрушене з глибини зітхає: простри пречисту твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих.

Їй, Господи Ісусе Христе! Молитвами Святого Іоанна Хрестителя твого, Пречистої Твоєї Матері, Володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів твоїх, що каються про гріхи. Ти бо єси Бог тих, хто кається, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славяще Пресвяте Ім'я Твоє, з Безначальним Твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.