Свято Вознесіння Господнє 2022: коли, що можна і не можна робити, молитва

Свято Вознесіння Господнє 2022: коли, що можна і не можна робити, молитва

Вознесіння Господнє - одне з найбільших церковних свят. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Вознесіння Господнє, що можна робити, про заборони дня і сильну молитву для кожного.

Щорічно велике церковне свято Вознесіння Господнє святкують на 40-ий день від Великодня. Приурочена подія тому періоду, коли Ісус Христос пробув зі своїми учнями місяць часу після свого воскресіння.

Якого числа святкують Вознесіння Господнє 2022 року християни західного та східного обряду

Свято Вознесіння Господнє завжди припадає на різну дату, адже прив'язане до іншої великої події - Великодня. А тому 2022 року християни західного обряду святкують його 26 травня, а християни східного обряду - 2 червня.

Згідно з Євангелієм, коли Ісус Христос, Син Божий, воскрес із мертвих, то він ще понад місяць перебував серед своєї пастви та апостолів на землі. Згодом зібрав він всіх учнів на горі Елеон, подарував їм своє благословіння, а потім вознісся у плоті на небо. Після цього присутні побачили янголів, які з'явилися серед хмар та сповістили, що Господь ще повернеться на земілю.

Традиції святкування

Свято Вознесіння Господнє: що можна робити, традиції / Фото: pixabay.com

Вознесіння Господнє входить до переліку двунадесятих свят, а тому вже напередодні під час святкового богослужіння починаються урочисті співи та всенічне бдіння. Віряни обов'язково відвідують храми або приділяють час молитві вдома. Свято завжди випадає на четвер, тому не кожен може сьогодні піти до церкви. В цю дату немає посту, а тому можна вживати будь-яку їжу.

Серед слов'ян ця дата була відома як перехід весни в літо, в цей період починається спека. В давнину наші предки традиційно водили хороводи, славили Бога. В кінці дня влаштовували святкові столи та гуляння.

На Вознесіння Господнє часто пекли пироги з зеленою цибулею та особливе частування під назвою "драбинка". Це був пиріг, який зверху прикрашали тістом, щоб вийшли такі собі "перекладини". Їх освячували в церкві, а потім ставили на святковий стіл.

Вознесіння Господнє: що можна робити і заборони

В свято Вознесіння Господнє є певні заборони від православної церкви:

не можна пліткувати, лихословити;

якщо вас попросили про допомогу, не відмовляйте;

забороняється їздити на кладовище і поминати померлих;

не можна вінчатися;

категорично не дозволено плювати на землю, тому що по ній ходив Ісус Христос.

А ось працювати в цей день дозволяється, адже це не вихідний. Віряни також стараються на Вознесіння Господнє подавати милостиню жебракам, допомагати нужденним.

Молитва на Вознесіння Господнє

Воскресіння Господнє: молитва / Фото: pixabay.com

Це коротенька, але дуже важлива молитва, яка допоможе знайти відповіді на свої запитання, додасть здоров'я, сил і наснаги:

Всемогутній Боже! Твій Син Єдинородний, наш Господь Ісус Христос, вознісся на небеса.

Дай, щоб ми також возносилися у сeрцi та розумі і постійно перебували там із Ним, Господом, Який живе і царює з Тобою і Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків. Амінь.