Свято Юрія 2022: історія, традиції і що не можна робити

6 травня в церковному календарі - День святого Юрія (Георгія) Змієборця. Читайте в матеріалі ТСН.ua про історію цього свята та що не можна робити в день Юрія.

Святий Юрій (Георгій) Змієборець - одна з найвідоміших постатей в християнстві. На іконах його традиційно зображують у вигляді мужнього молодика, який їде верхи на білому коні та проколює списом змія. Цей образ символічний і означає перемогу святого над древнім змієм - дияволом.

Свято Юрія: історія

Святий народився в багатій та заможній родині, яка свято вірила в Христа. Жив в місті Бейрут. В дорослому віці пішов служити у військо, де невдовзі отримує чин воєводи та старшого воєначальника. На своєму посту бачить, як цар-язичник ненавидить християн. Через гоніння та несправедливе ставлення до братів во Христі, Юрій намагається захистити невинних. Він вголос називає себе християнином та чекає, коли розпочнеться над ним царський суд.

На суді Юрій виголошує сильну промову на захист християн та християнства, однак царя вона не переконує. Сам правитель не хоче втрачати хорошого і досвідченого воїна, а тому вмовляє його зректися своєї віри та перейти на бік язичництва. Умовляння не допомагають і цар переходить до тортур. Однак святий переносить їх мужньо, а рани його зцілює ангел, що спустився з небес. Коли цар побачив, що християнського духа Юрія йому не зламати, він наказує відрубати чоловіку голову. Сталося це 303 року в Нікодимії.

Святого Юрія (Георгія) за духовну перемогу над правителем часто ще називають Переможцем. До цього святого з особливою повагою ставляться воїни, скотарі і хлібороби. Адже він вважається їхнім покровителем. Також Юрія називають захисником свійської худоби, зокрема корів.

Як святкують день Юрія в різних регіонах України: традиції

Традиції в День Юрія Змієборця / commons.wikimedia.org

В різних регіонах України свято Юрія має різноманітні назви: Юра, Юрій, Юр'їв день. Традиції також різнилися. Найпопулярнішою вважалася така: зранку перед вигоном худоби, її годували квітами "юрочками", щоб тварина дала багато молока. Виганяли корів на пасовища лише після сходу сонця, "щоб відьма не могла нашкодити". Також обов'язково молилися святому Юрію за здоров'я худоби.

Вважалося, що Весняний Юрій, як ще називали цей день, має ключі від літа, якими від відчиняє двері, впускаючи в світ тепло. Саме після цього розпочинався бурхливий ріс трав та зелені. Казали "Юрій землю відмикає". А ще в ці дні прилітали з вирію ластівки, тому старі люди часто промовляли: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

На день Юрія заборонялося в'язати та навіть просто тримати у руках вироби з вовни. Інакше вовки в отарі перегризуть всіх овець. Також не можна лаятися чи голосно кричати, щоб громом не вбило.

В деяких селах на Закарпатті молодь традиційно обливалася водою та малювала оселі березовими віниками.

Народні прикмети