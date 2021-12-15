"Свято зіпсовано": головна ялинка в місті на Житомирщині залишила без Інтернету пів району і зрештою зламалася

"Свято зіпсовано": головна ялинка в місті на Житомирщині залишила без Інтернету пів району і зрештою зламалася

Під час встановлення новорічне дерево зламалося навпіл, а до цього порвало дроти інтернетзв'язку.

В місті Романів у Житомирській області "не задалося" з ялинкою. Спочатку вона залишила без Інтернету кілька населенних пунктів, а потім просто зламалася.

Про це повідомляє "Житомир24".

Жителі міста Романів Житомирської області можуть залишитися без головної ялинки. Річ у тім, що під час встановлення стовбур дерева зламався навпіл.

“Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент вона зламалася. Я, знаходячись на висоті метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда добре подряпав обличчя”, – розповів арборист Олександр Вигівський.

Під час доправлення ялинки в місто відбувся ще один казус - вона зачіпила гіллям та обірвала інтернеткабелі на багатьох стовпах. Провайдер зазначив, що дерево обірвало оптоволоконний зв’язок, залишивши без Інтернету кілька населених пунктів. В сільраді тепер не знають що робити, свято зіпсовано.

Нагадаємо, що до Києва на святкові локації привезуть тонни снігу. Сезон селфі вже відкрито - 20 тисяч іграшок та кілометри гірлянд на головній ялинці країни запалять вже цієї суботи, 18 грудня.

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