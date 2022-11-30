Святого Григорія Чудотворця: як наші предки проводили останній день осені

Сьогодні, 30 листопада, свята Церква разом з православними вірянами вшановує пам'ять святого Григорія Чудотворця. Що відомо про цей день — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В народі 30 листопада раніше часто називали "Григорій Зимовказник".

День святого Григорія Чудотворця: історія

Народився святий в місті Неокесарія (Мала Азія) в III столітті. Його батьки були язичниками і назвали сина при народженні Федором.

В юнацькому віці Федор отримав дуже хорошу освіту. Він дуже любив читати і намагався знайти в книжках відповідь на свої запитання. Але зміг знайти їх лише в святій Євангелії.

Вісім років він навчався на пресвітера, а потім пройшов обряд хрещення, під час якого отримав нове ім'я — Григорій. Святий отримав від Господа дар — він міг зцілювати одержимих бісами та хворих.

Про дар Григорія швидко стало відомо в усьому світі. Через це він не зміг усамітнитися в пустелі, щоб присвятити своє життя служінню Господу, як того сам хотів. Натомість він став єпископом Неокесарійським.

Як святкували день святого Григорія Чудотворця наші предки

Це був останній день осені, а тому по ньому в давнину намагалися визначати погоду на всю майбутню зиму. До полудня погода вказувала на ту, яка буде в першій половині зими, а після — в другій половині.

В Київській Русі 30 листопада було прийнято проводити різноманітні гуляння. Народ проводжав осінь, яка вже йшла, а потім зустрічав зиму. Зазвичай до цього дня вже випадало багато снігу, а тому під час гулянь обов'язково каталися з горки, качалися в снігу, пустували, грали в сніжки.

Під час катання з горки намагалися прокотитися якомога далі. Вірили, що тоді наступний рік буде вдалим. Також існувала традиція перекидання в снігу. Вона була особливо популярною серед хлопців. Вірили, що ці дії допоможуть затримати зиму та покращити урожай.

А ще 30 листопада підходили до криниці і слухали воду. Якщо вона тихо журчала, значить зима буде м'якою і теплою. Якщо ж вона шуміла, значить, треба готуватися до снігопадів.

Народні прикмети на 30 листопада

Хороша погода означає, що зима буде м'якою. А похмура — взимку буде мало погожих днів.

Темний лід на річці до хорошого врожаю наступного року.

Вдарив сильний мороз — вже настануть холоди до весни.

Молитва до святого Григорія Чудотворця

Щира молитва до святого Григорія Чудотворця здатна допомогти вам та вашим близьким, зцілитися від хвороб, отримати відповіді на всі свої запитання тощо.

О пречесна і священна глава і благодаті Святого Духа сповнена, спасово з отцем житло, великий архієреї, теплий наш заступник, святитель Григоріє! Предстоячи біля престолу всіх Царя і насолоджуючись світлом єдиносущні Трійці і херувимські з ангели виголошуючи пісню трисвяту, велику ж і недосліджену сміливість маючи до всемилостивого Владицю, моли спастися пастви Христові людом, помозі в браних оте проживання наше влаштуй: благостiння святих церков утверди: архiєреї благолепiм святительства прикраси: монахи до подвигу доброї течi зміцни: град цей i вся гради нашi та краiни добрi збережи, i віру святу непорочну додержи нам умоли: мир весь твою предстою помири визволь ни, і від нападу іноплемінних збережи, старі втіхи, юні настави, божевільні умудри, вдовиці помилуй, сироти заступи, немовлята зрости, полонені поверни, немощні зціли, і скрізь теплі закликають тебе і з молитвою від всяких напастей і бід клопотанням твоїм волі. Моли за нас всещедрого і людинолюбного Христа Бога нашого, та й у день страшного пришестя його від цього стояння позбавить нас, і радості святих причасники створить з усіма святими на віки віків. Амінь.