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Святослав Вакарчук під час виступу для військових опинився в епіцентрі вибуху: "Часом, прилітає"

Святослав Вакарчук під час виступу для військових опинився в епіцентрі вибуху: "Часом, прилітає"

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Артист став свідком артилерійського залпу в гарячій точці.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав на Донеччину, щоб підтримати бойовий дух українських захисників і захисниць.

Артист давав черговий імпровізований концерт для українських бійців у польових умовах. І просто посеред його акустичного виконання пісні "Черемшина" неподалік поля бою на Торецькому напрямку пролунав гучний вибух. Проте це не зупинило музиканта й він продовжив співати для військових 53-ї ОМБр. А наприкінці додав, що обов'язково буде приїжджати до бійців щойно випадатиме така нагода.

Святослав Вакарчук виступив для українських бійців у гарячій точці

Святослав Вакарчук виступив для українських бійців у гарячій точці

"Буває, співаю під звуки арти. Деколи – наші виходи. А часом, десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент. "Черемшина". Торецький напрямок. 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Наші дні", - підписав ролик співак.

У коментарях подякували за відданість справі не лише Святославу Вакарчуку, але й також – за мужність українським захисникам.

  • Велика повага, дяка і любов до всіх цих мужніх людей ,що на відео! Виконання – браво
  • Який же ви, Святославе. Дякуємо сердечно за підтримку наших захисників!
  • Дуже потужно, те, що ви робите
  • Хлопці навіть не поворухнулися від звуку вистрілу... Наші герої

Нагадаємо, нещодавно музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана повернулися з-за кордону до Харкова. Родина стала свідком влучання ракети в сусідній від них будинок.

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