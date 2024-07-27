Святослав Вакарчук під час виступу для військових опинився в епіцентрі вибуху: "Часом, прилітає"

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав на Донеччину, щоб підтримати бойовий дух українських захисників і захисниць.

Артист давав черговий імпровізований концерт для українських бійців у польових умовах. І просто посеред його акустичного виконання пісні "Черемшина" неподалік поля бою на Торецькому напрямку пролунав гучний вибух. Проте це не зупинило музиканта й він продовжив співати для військових 53-ї ОМБр. А наприкінці додав, що обов'язково буде приїжджати до бійців щойно випадатиме така нагода.

Святослав Вакарчук виступив для українських бійців у гарячій точці

"Буває, співаю під звуки арти. Деколи – наші виходи. А часом, десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент. "Черемшина". Торецький напрямок. 53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Наші дні", - підписав ролик співак.

У коментарях подякували за відданість справі не лише Святославу Вакарчуку, але й також – за мужність українським захисникам.

Велика повага, дяка і любов до всіх цих мужніх людей ,що на відео! Виконання – браво

Який же ви, Святославе. Дякуємо сердечно за підтримку наших захисників!

Дуже потужно, те, що ви робите

Хлопці навіть не поворухнулися від звуку вистрілу... Наші герої

Нагадаємо, нещодавно музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана повернулися з-за кордону до Харкова. Родина стала свідком влучання ракети в сусідній від них будинок.

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