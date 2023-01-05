Що не можна робити напередодні Різдва: поради на Святвечір

Що не можна робити 6 січня, як залучити удачу в Різдвяний Святвечір, читайте в матеріалі ТСН.ua.
6 січня в Україні відзначають Святий вечір за юліанським календарем.
Це останній день Пилипового або Різдвяного посту.
Традиційно в цей день можна було вживати лише кутю, через вечір напередодні Різдва ще називали Багатою Кутею.
Господині з самого ранку готували традиційні 12 страв до Різдва.
У Різдвяний святвечір до «вечірньої зорі» нічого не їдять і не сідають за стіл. Приступали до святкової вечері після появи першої зірки на небі.
Що робити на Святвечір, щоб рік був щасливим
- Увечері в переддень Різдва не можна працювати.
- Перед святами необхідно прибрати в будинку, в хаті.
- Головне зберегти мир і взаєморозуміння з рідними, не сваритися, зустріти свято у спокої.
- Слід в душі пробачити всім своїм ворогам і попросити вибачення у тих кого ви, можливо, образили.
- У цей вечір за традицією за столом збираються всі члени родини. На столі ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів.
- За святковим столом повинно бути присутнім парна кількість людей. Якщо вона непарна, то господині ставлять одну зайву тарілку.
- Кажуть, що в різдвяну ніч треба обов'язково вдягти щось новеньке, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору.
- Заведено запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін, щоб залучити в будинок добробут і удачу.
- Якщо у Святвечір побачити зірку, що падає та загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.
Що не можна робити 6 січня за народними повір'ями
- Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу, тим більше – з дому, щоб не впустити нечисту силу..
- Страви водою не запивають – тільки узваром. Поки трапеза не закінчиться, не можна виходити з-за столу.
- Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.
- В цей день не можна бути скупим.
- Якщо 6 січня лаятися та сваритися, можна всю удачу злякати.
- Не можна сідати за вечірню трапезу у брудному одязі.
- В цей день не можна прибирати квартиру.
- 6 січня не можна шити, в'язати, вишивати.
- .Якщо зустрічати Різдво з боргами, доведеться весь рік жити в борг.
- Якщо у Святвечір піти далеко від будинку – весь рік будеш блукати.
- Не можна зустрічати свято в чорному одязі.
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