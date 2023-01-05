Що не можна робити напередодні Різдва: поради на Святвечір

Що не можна робити 6 січня, як залучити удачу в Різдвяний Святвечір, читайте в матеріалі ТСН.ua.

6 січня в Україні відзначають Святий вечір за юліанським календарем.

Це останній день Пилипового або Різдвяного посту.

Традиційно в цей день можна було вживати лише кутю, через вечір напередодні Різдва ще називали Багатою Кутею.

Господині з самого ранку готували традиційні 12 страв до Різдва.

У Різдвяний святвечір до «вечірньої зорі» нічого не їдять і не сідають за стіл. Приступали до святкової вечері після появи першої зірки на небі.

Що робити на Святвечір, щоб рік був щасливим

Увечері в переддень Різдва не можна працювати.

Перед святами необхідно прибрати в будинку, в хаті.

Головне зберегти мир і взаєморозуміння з рідними, не сваритися, зустріти свято у спокої.

Слід в душі пробачити всім своїм ворогам і попросити вибачення у тих кого ви, можливо, образили.

У цей вечір за традицією за столом збираються всі члени родини. На столі ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів.

За святковим столом повинно бути присутнім парна кількість людей. Якщо вона непарна, то господині ставлять одну зайву тарілку.

Кажуть, що в різдвяну ніч треба обов'язково вдягти щось новеньке, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору.

Заведено запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін, щоб залучити в будинок добробут і удачу.

Якщо у Святвечір побачити зірку, що падає та загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Що не можна робити 6 січня за народними повір'ями

Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу, тим більше – з дому, щоб не впустити нечисту силу..

Страви водою не запивають – тільки узваром. Поки трапеза не закінчиться, не можна виходити з-за столу.

Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.

В цей день не можна бути скупим.

Якщо 6 січня лаятися та сваритися, можна всю удачу злякати.

Не можна сідати за вечірню трапезу у брудному одязі.

В цей день не можна прибирати квартиру.

6 січня не можна шити, в'язати, вишивати.

.Якщо зустрічати Різдво з боргами, доведеться весь рік жити в борг.

Якщо у Святвечір піти далеко від будинку – весь рік будеш блукати.

Не можна зустрічати свято в чорному одязі.

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