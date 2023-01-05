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Що не можна робити напередодні Різдва: поради на Святвечір

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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335
Час на прочитання
2 хв
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Що не можна робити напередодні Різдва: поради на Святвечір

Що не можна робити на Святвечір

Що не можна робити 6 січня, як залучити удачу в Різдвяний Святвечір, читайте в матеріалі ТСН.ua.

6 січня в Україні відзначають Святий вечір за юліанським календарем.

Це останній день Пилипового або Різдвяного посту. 

Традиційно в цей день можна було вживати лише кутю, через вечір напередодні Різдва ще називали Багатою Кутею.

Господині з самого ранку готували традиційні 12 страв до Різдва.

У Різдвяний святвечір до «вечірньої зорі» нічого не їдять і не сідають за стіл. Приступали до святкової вечері  після появи першої зірки на небі. 

Що робити на Святвечір, щоб рік був щасливим

  • Увечері в переддень Різдва не можна працювати.
  • Перед святами необхідно прибрати в будинку, в хаті.
  • Головне зберегти мир і взаєморозуміння з рідними, не сваритися, зустріти свято у спокої.
  • Слід в душі пробачити всім своїм ворогам і попросити вибачення у тих кого ви, можливо, образили.
  • У цей вечір за традицією за столом збираються всі члени родини. На столі ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів. 
  • За святковим столом повинно бути присутнім парна кількість людей. Якщо вона непарна, то господині ставлять одну зайву тарілку.
  • Кажуть, що в різдвяну ніч треба обов'язково вдягти щось новеньке, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору. 
  • Заведено запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін, щоб залучити в будинок добробут і удачу.
  • Якщо у Святвечір побачити зірку, що падає та загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Що не можна робити 6 січня за народними повір'ями

  • Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу, тим більше – з дому, щоб не впустити нечисту силу..
  • Страви водою не запивають – тільки узваром. Поки трапеза не закінчиться, не можна виходити з-за столу.
  • Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.
  • В цей день не можна бути скупим.
  • Якщо 6 січня лаятися та сваритися, можна всю удачу злякати.
  • Не можна сідати за вечірню трапезу у брудному одязі.
  • В цей день не можна прибирати квартиру.
  • 6 січня не можна шити, в'язати, вишивати.
  • .Якщо зустрічати Різдво з боргами, доведеться весь рік жити в борг. 
  • Якщо у Святвечір піти далеко від будинку – весь рік будеш блукати.
  • Не можна зустрічати свято в чорному одязі.

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Дата публікації
Перегляди
335
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