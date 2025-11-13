Свириденко анонсувала масштабний аудит усіх держкомпаній — під перевіркою і енергетика

Юлія Свириденко

В Україні розпочнуть масштабний аудит діяльності державних компаній, зокрема у сфері енергетики.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання уряду.

За її словами, наглядовим радам доручено провести перевірку стану роботи держпідприємств, особливо у частині закупівель.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що РНБО розгляне запровадження санкцій проти бізнесменів Вадима Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідні пропозиції були обговорені на засіданні Кабміну, після чого президент Володимир Зеленський анонсував ухвалення рішень Радою нацбезпеки й оборони.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд доопрацьовував документ щодо санкцій проти Міндіча — за його словами, зміни ініціював Офіс Президента.

Як писали ЗМІ, Міндіч покинув Україну в напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирі в будинку на вулиці Грушевського в Києві. У Держприкордонслужбі пояснили, що його виїзд був законним, оскільки бізнесмен має трьох дітей до 18 років і на момент перетину кордону не мав обмежень.

Тим часом 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України кілька тижнів тому. За інформацією “Схем”, він має паспорт громадянина Ізраїлю, яким користувався для виїзду ще до початку повномасштабного вторгнення.