Свириденко більше не прем’єрка України: Рада відправила її у відставку

Юлія Свириденко

Реклама

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко із посади прем’єр-міністерки України, яку обіймала майже рік.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради.

За відставку Свириденко проголосували 258 народних депутатів. Нового прем’єр-міністра планують обрати у четвер, 16 липня.

Реклама

Що сказала Свириденко перед своєї відставкою

Виступаючи у Раді, вона заявила, що за час її керівництва урядом Україна отримала 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкрила перші переговорні кластери про членство України в ЄС, а також нагадала про проходження зими 2025–2026 років.

Окрім того, Свириденко попередила нового очільника Кабміну про головний виклик в умовах війни.

«Головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах російських атак. Росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року — їм це не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом нашої політики була промислова політика», — сказала вона.

Напередодні міністерка офіційно подала заяву про свою відставку з посади глави уряду до Верховної Ради. Про це поінформував голова ВР Руслан Стефанчук. Він подякував їй за роботу на чолі Кабміну «в надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування України на шляху до Європейського Союзу».

Реклама

Свириденко пояснила, чому пішла у відставку

У вівторок, 14 липня, Комітет Верховної Ради підтримав відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Там же вона назвала причини своєї відставки. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне перевантаження Кабміну та підсилення певних напрямків.

«Цьому передувала розмова з Президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження уряду. Та посилення конкретних напрямків. Якщо є необхідність посилення напрямків, то рішення зрозуміле та обʼєктивне», — сказала вона під час засідання.

Зауважимо, що Свириденко стала прем’єр-міністром України 17 липня 2025 року. До цього вона очолювала Міністерство економіки. Народний депутат України Ярослав Железняк припустив, що її можуть призначити послом до Сполучених Штатів Америки. За даними трьох джерел Суспільного в оточенні Свириденко, вона не розглядає для себе цю вакансію.

Хто може очолити уряд після відставки Свириденко

За даними ЗМІ та деяких народних обранців, новим прем’єром, найімовірніше, стане очільник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький. 12 липня президент Зеленський провів зустрічі з міністрами і топпосадовцями країни, серед них був Сергій Корецький. Він подякував йому «за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній — Укрнафти та Нафтогазу».

Реклама

Відставка уряду — що відомо

Нагадаємо, 12 липня президент України анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів та повідомив про відставку Свириденко з посади глави Кабміну. Натомість він запропонував їй іншу посаду.

Нардеп Железняк оприлюднив попередньо сформований список міністрів, які можуть зберегти свої посади або очолити нові відомства. Зокрема, за інформацією народного депутата, в уряді знову розглядають звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Ймовірним кандидатом на його місце є Микола Трофименко.

Голосування за новий склад Кабінету Міністрів планується у середу, 15 липня.

Новини партнерів