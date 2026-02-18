- Дата публікації
Свириденко назвала дороги, які відремонтують цього року насамперед
Видатки на ремонт доріг передбачені в бюджеті на 2026 рік, водночас уряд шукає можливості для додаткового фінансування.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що цього року в Україні ремонтуватимуть насамперед ті дороги, які забезпечують логістику для Сил оборони.
Про це вона написала у своєму повідомленні в Telegram.
Очільниця уряду доручила віцепремʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.
«Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури», — наголосила вона.
За словами Свириденко, роботи мають бути розпочаті, щойно це дозволять погодні умови.
Прем’єр-міністерка додала, що видатки на ремонт доріг передбачені в бюджеті на 2026 рік.
«Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування», — додала вона.
