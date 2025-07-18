Свириденко підтвердила підготовку нової угоди між Україною та США: деталі

Юлія Свириденко

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Україна та Сполучені Штати ведуть активні переговори щодо знакової угоди. Вона передбачає інвестиції США у вітчизняне виробництво безпілотників у Києві, а також закупівлю американською стороною українських дронів. Про це в п’ятницю заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Про повідомляє Reuters.

Стратегічний крок для оборонної промисловості

Заява Свириденко пролунала наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський доручив новоствореному уряду розширити виробництво озброєнь в Україні та зміцнити зв’язки зі стратегічними партнерами.

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«Ми плануємо підписати „угоду про дрони“ зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських дронів США», — зазначила Свириденко.

Вона також додала, що йдеться про «закупівлю великої партії українських безпілотників». За її словами, політичне рішення щодо угоди вже ухвалене президентом Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, і наразі чиновники обговорюють деталі.

Зміцнення зв’язків та майбутні перспективи

Раніше цього тижня Володимир Зеленський розповів New York Post, що він та Дональд Трамп розглядають угоду, за якою Вашингтон купуватиме перевірені на полі бою українські безпілотники, а Київ — зброю у США. Очікується, що новий український уряд під керівництвом Юлії Свириденко сприятиме зміцненню зв’язків з адміністрацією Трампа, яка останнім часом посилює критику Росії через її авіаудари по Україні.

Юлія Свириденко добре відома у Вашингтоні завдяки успішним переговорам щодо угоди про пільговий доступ США до мінеральних багатств України, що має поповнити фонд реконструкції країни.

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Під час брифінгу в Києві міністр економіки Олексій Соболєв також повідомив, що рада директорів спільного американсько-українського фонду вперше збереться до кінця літа.

Нагадаємо, президенти США та України розглядають можливість укладення масштабної угоди, яка передбачає закупівлю Вашингтоном бойових БпЛА українського виробництва в обмін на американську зброю.

Натомість Київ зобов’яжеться закуповувати значну кількість американського озброєння.