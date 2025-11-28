- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Свириденко розповіла, скільки в Україні буде ветеранів після закінчення війни
Прем’єрка наголосила, що держава має інтегрувати ветеранську політику у всі сфери життя та вже готує нові кроки підтримки.
В Україні після завершення російської війни кількість ветеранів та членів їхніх сімей може досягнути від п’яти до шести мільйонів осіб.
Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій.
«За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5–6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя», — наголосила вона.
Свириденко також окреслила низку рішень, які уряд планує ухвалити найближчим часом.
Зокрема, Міністерство у справах ветеранів разом із громадськими організаціями проведе консультації з Міністерством охорони здоров’я та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах медичної допомоги та працевлаштування.
Крім того, уряд опрацьовує питання доступу ветеранів з інвалідністю до складання водійських іспитів після навчання у безбар’єрних автошколах. До цього процесу долучать і Міністерство внутрішніх справ.
Раніше повідомлялося, що у Третій штурмовій сказали, коли варто віддавати пріоритет ветеранам у прийманні на роботу.
Ми раніше інформували, що поліція затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.