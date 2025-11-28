Свириденко розповіла, скільки в Україні буде ветеранів після закінчення війни

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

В Україні після завершення російської війни кількість ветеранів та членів їхніх сімей може досягнути від п’яти до шести мільйонів осіб.

Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко після наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій.

«За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5–6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя», — наголосила вона.

Свириденко також окреслила низку рішень, які уряд планує ухвалити найближчим часом.

Зокрема, Міністерство у справах ветеранів разом із громадськими організаціями проведе консультації з Міністерством охорони здоров’я та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах медичної допомоги та працевлаштування.

Крім того, уряд опрацьовує питання доступу ветеранів з інвалідністю до складання водійських іспитів після навчання у безбар’єрних автошколах. До цього процесу долучать і Міністерство внутрішніх справ.

