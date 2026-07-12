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Свириденко йде з посади прем'єра: хто може очолити новий уряд
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко залишиє свою посаду. Її відставка автоматично потягне за собою звільнення всього Кабінету Міністрів та запустить процес повного перезавантаження уряду.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США.
Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, її відставка автоматично потягне за собою звільнення всього Кабінету Міністрів та запустить процес повного перезавантаження уряду.
Станом на зараз остаточного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра ще немає — тривають політичні консультації.
Найімовірнішим претендентом на посаду прем’єр-міністра Железняк назвав генерального директора НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. За словами нардепа, він оцінює імовірність такого призначення у 99%.
За інформацією нардепа, переведення Юлії Свириденко на посаду посла у Вашингтоні є дещо вимушеним кроком, до якого влада не готувалася заздалегідь.
“На цьому пленарному тижні 13-14 липня точно буде звільнення премʼєра. Це означає що весь уряд йде у відставку і стає «виконуючим обовʼязки». Тимчасово роль ПМ буде виконувати Шмигаль, як перший віцепремʼєр”, – пояснює Железняк.
У вівторок фракція «Слуга народу» збереться на засідання для обговорення кадрових питань. Однак не факт, що призначення нового прем'єра та затвердження нового складу Кабміну відбудеться цього ж тижня.
Згідно з процедурою, це мають бути два окремих голосування: спочатку парламент призначає прем'єр-міністра, а вже він згодом подає на розгляд Ради свій склад уряду.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне урядове оновлення. Зеленський заявив про переформатування уряду та силових структур. Найближчим часом Верховна Рада має розглянути кадрові призначення і звільнення, які можуть суттєво змінити склад Кабміну.