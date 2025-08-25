Свириденко зізналася, чи поїхав її рідний брат із України

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко мешкає за кордоном.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час Національного молитовного сніданку у Києві журналістка Радіо Свобода запитала Свириденка, чи правда, що її брат залишив Україну після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь вона наголосила, що її брат поїхав ще до початку війни. На уточнююче запитання, чи не повернувся він до України, вона сказала: "Він мешкає за кордоном". Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії "Слуга народу".

Деталі про виїзд брата Юлії Свириденко за кордон

Інформація про те, що брат віце-прем'єра Юлії Свириденко мешкає за кордоном, з'явилася в публічному просторі раніше. Народна депутатка Мар'яна Безугла писала про це, а згодом зазначила, що хоча чиновники не несуть відповідальності за родичів, суспільство чекає пояснень.

За даними «Української правди», на етапі призначення Юлії Свириденко на високу посаду її головною побоюванням було те, що громадськість дізнається про її брата. За інформацією видання, він виїхав з України незадовго до повномасштабного вторгнення, відмовився від мандата депутата Чернігівської облради та оселився у Лондоні.

Згідно з декларацією Віталія Свириденка, у серпні 2022 року він придбав квартиру та земельну ділянку у Великій Британії .

Радіо Свобода звернулося до Офісу Юлії Свириденко для отримання додаткових коментарів щодо цієї ситуації.

Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу з України.

Тобто спроба виїхати за кордон поза пунктами пропуску або за липовими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або в'язниця три роки. Окремо передбачено відповідальність за умисне ушкодження прикордонної інфраструктури.

Також понад 4 тисячі військовозобов'язаних чоловіків із цього числа намагалися виїхати за допомогою фіктивних документів. Такі дані наводяться в пояснювальній записці до резонансного законопроекту 13673 (його подала прем'єр Юлія Свириденко), за допомогою якого пропонується встановити кримінальну відповідальність для тих, хто намагатиметься незаконно виїхати з України та для тих, хто порушить терміни перебування за кордоном. Документом пропонується або штрафувати порушників на кількадесят тисяч гривень, або карати висновок.

Нагадаємо, Юлія Свириденко дуже добре дбала про свою репутацію, тому вона майже не пов'язана із гучними скандалами. Проте, певний конфлікт виник перед призначенням на посаду прем'єр-міністра України. Тоді опозиційні політики висловили обурення через дані її декларації. Згідно з документом, за півроку викладання у Київській школі економіки (KSE) у 2024 році вона заробила понад 3 мільйони гривень.