Сибіга натякнув, хто буде наступним після ліквідації Хаменеї

У МЗС України прокоментували ліквідацію аятоли Алі Хаменеї. Це демонструє, що падіння диктатора РФ Володимира Путіна є неминучим.

Про це написав голова МЗС Андрій Сибіга.

«Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них», — зазначив він.

За словами Сибіги, ця динаміка доводить три речі:

Довіряти РФ не можна, вона не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається;

Беззмісовну війну РФ проти України агресору не виграти, але ворог вперто її не припиняє, водночас вплив росіян у світі різко падає;

Повалення диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче.

«Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча», — йдеться у повідомленні МЗС.

Вбивство Хаменеї — коротко

Іран підтвердив загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Уряд оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.

Як додається, разом із лідером Ірану загинули члени його родини. Це донька, онук чи онука, невістка та зять. Ізраїльські військово-повітряні сили нібито скинули близько 30 бомб на комплекс, де перебував Хаменеї.

Пізніше стало відомо про ліквіадацію ще чотирьох чиновників Ірану.