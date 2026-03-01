- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 459
- Час на прочитання
- 1 хв
Сибіга натякнув, хто буде наступним після ліквідації Хаменеї
Ліквідація Хаменеї демонструє, що одного дня черга дійде і до Путіна.
У МЗС України прокоментували ліквідацію аятоли Алі Хаменеї. Це демонструє, що падіння диктатора РФ Володимира Путіна є неминучим.
Про це написав голова МЗС Андрій Сибіга.
«Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них», — зазначив він.
За словами Сибіги, ця динаміка доводить три речі:
Довіряти РФ не можна, вона не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається;
Беззмісовну війну РФ проти України агресору не виграти, але ворог вперто її не припиняє, водночас вплив росіян у світі різко падає;
Повалення диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче.
«Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча», — йдеться у повідомленні МЗС.
Вбивство Хаменеї — коротко
Іран підтвердив загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Уряд оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.
Як додається, разом із лідером Ірану загинули члени його родини. Це донька, онук чи онука, невістка та зять. Ізраїльські військово-повітряні сили нібито скинули близько 30 бомб на комплекс, де перебував Хаменеї.
Пізніше стало відомо про ліквіадацію ще чотирьох чиновників Ірану.