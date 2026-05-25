"Пропонують незрозуміло кого": Сибіга після атаки на Київ назвав сигнали РФ про мир маніпуляціями

Сибіга про мирні сигнали РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав маніпуляціями сигнали про готовність до миру та пропозиції на роль перемовників «незрозумілих осіб».

Про це міністр закордонних справ заявив на тлі зруйнованих локацій у Києві внаслідок російської атаки.

Сьогодні, 25 травня, представники понад 70 іноземних держав відвідали місця російських атак по Києву 24 травня. Це відбулося за запрошенням очільника МЗС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із колегами з інших країн поклав квіти на знак вшанування памʼяті загиблих.

«Закликаємо міжнародну спільноту до сильних реакцій на російський терор. Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми обʼєднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обовʼязково буде членом ЄС», — звернувся до іноземних представників очільник МЗС.

Сибіга закликав європейських партнерів жорстко відреагувати на російський терор, зокрема, на звірячу атаку на Київ 24 травня, а також посилити підтримку України.

«Відповідь має бути твердою… Ми бачимо, чим насправді відповідає ворог — це смерть, руйнування, удари по історичній частині міста», — сказав міністр закордонних справ.

Наразі Україна очікує від партнерів передачі додаткових систем ППО та ракет, крім цього — розраховує на підтримку на шляху до вступу в ЄС та відкриття шістьох переговорних кластерів уже в червні 2026 року.

Також Андрій Сибіга назвав маніпуляціями російські сигнали про нібито готовність до миру та пропозиції «незрозумілих осіб» як перемовників.

Нагадаємо, під час неформальної зустрічі Ради Україна — НАТО міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про переломний момент у війні. Він підкреслив, що Україна є важливим учасником європейської безпеки, а людські ресурси РФ більше не є її вирішальною перевагою.

За словами міністра, для досягнення миру потрібні дипломатія, тиск і сила, тому він закликав партнерів активніше інвестувати в українську оборону. Крім того, міністр МЗС наголосив, що Київ наполягає на вступі до ЄС у 2027 році як ключовій гарантії безпеки перед будь-якими мирними домовленостями.

Тим часом у Європі тривають дискусії щодо формату майбутніх переговорів із Росією та ролі європейських країн у них. Президент Франції Еммануель Макрон допускав контакти з Путіним, а голова МЗС ФРН Йоганн Вадефуль заявив про необхідність присутності Європи за столом переговорів.

Водночас у ЄС до таких ініціатив ставляться обережно: головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ країн блоку детальніше обговорять роль Європи в мирному процесі пізніше.

