Сибіга: Росія завдала удару по американському підприємству в Україні

Росія атакувала американське підприємство на Сумщині / © Андрій Сибіга

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія вчинила черговий удар по американському бізнесу, який працює в Україні.

За словами Сибіги, мішенню став цивільний виробничий об’єкт, який належить або пов’язаний з американською компанією. Цю інформацію він оприлюднив у своїй публікації в соціальній мережі X.

Міністр підкреслив, що такі атаки є неприйнятними, оскільки вони завдають шкоди цивільній інфраструктурі та створюють загрозу для жителів України, зокрема працівників і місцевих громад.

Реклама

Це цивільний виробничий об'єкту Mondelez у Тростянці — одна з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України.

Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, жертв немає.

Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, працевлаштовує українців, робить внесок у нашу та американську економіку.

Українська влада продовжує документувати факти руйнувань для міжнародних партнерів.

Реклама

Російські обстріли цілей на території України вже раніше зачіпали об’єкти іноземних інвестицій або суміжні цивільні підприємства, що не має воєнного значення.

Нагадаємо, що раніше РФ атакувала американські заводи в Україні: Сибіга розкрив справжні плани Кремля щодо США