Сибіга пояснив, яку разючу різницю між Росією та Україною висвітлили переговори у Стамбулі

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Переговори Стамбулі висвітлила ще одну разючу різницю між Росією та Україною. Наша держава дивиться у майбутнє, натомість РФ — загрузла у минулому.

Про це написав голова МЗС України Андрій Сибіга.

“Україна дивиться в майбутнє, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес. Росія навпаки повністю зосереджена на минулому, відкидаючи припинення вогню та натомість постійно говорить про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висунути ті ж абсурдні вимоги, що й три роки тому”, — пояснив Сибіга.

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Це ще одна причина, додає він, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва тепер повинна розуміти наслідки перешкоджання мирному процесу.

Раніше йшлося про те, що українські чиновники заявляють: війна з Росією, яка набула форми затяжного конфлікту, може тривати ще кілька років. Попри дипломатичні ініціативи Дональда Трампа, Київ не бачить реальних ознак готовності Москви до миру.

Як пише The Guardian, ці заяви пролунали після невдалого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Напередодні нових телефонних контактів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським українська сторона не фіксує жодних серйозних сигналів з боку РФ.

На цьому тлі Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотниками за весь період повномасштабного вторгнення: 273 дрони були спрямовані переважно на Київщину, а також на Дніпропетровську і Донецьку області.

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“Росіяни не здатні знищити нас, а ми — звільнити всі території”, — заявив один із високопосадовців в інтерв’ю The Guardian. Він також зазначив, що без масштабної підтримки США ситуація може лише погіршуватися.