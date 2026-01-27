Сибіга відповів на чутки про звільнення Залужного з посольства у Лондоні

Андрій Сибіга / © Getty Images

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що наразі не бачить підстав для розмов про звільнення Валерія Залужного з посади посла України у Великій Британії.

Про це він розповів у інтерв’ю «Європейській правді».

Коментуючи припущення журналістів щодо можливого завершення дипломатичної місії Залужного, міністр зазначив, що подібні кадрові питання належать до компетенції президента України Володимира Зеленського.

«Ні, в мене немає підстав так вважати. Утім, я наголошу, що такі кадрові рішення — це прерогатива президента», — заявив Андрій Сибіга.

Що відомо про «звільнення» Залужного

Нагадаємо, у медіа з’явилася інформація, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний на початку січня готується залишити посаду.

Втім, інформація не відповідає дійсності.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім головкомом ЗСУ, послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Тоді Зеленський сказав, що подякував Залужному «за роботу в команді України».

Також французькі ЗМІ у жовтні 2025 року повідомляли, що у Залужного нібито формують список на вибори. Проте команда Валерія Залужного цю інформацію спростувала.

До того ж, Валерій Залужний згодом запевнив, що не готується до виборів, не створює «ані штабів, ані партій і не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою».