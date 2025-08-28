Сибіга викликав посла Угорщини через санкції проти "Мадяра"

Очільник МЗС України / © Associated Press

Голова МЗС України Андрій Сибіга викликав посла Угорщини до відомства та вручив йому ноту протесту у відповідь на дискримінацію країною угорської меншини в нашій державі.

Про це Сибіга повідомив у «Х».

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в’їзд до країни його предків», — заявив Сибіга.

Він також закликав Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій і натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою.

Нагадаємо, проти командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, який є етнічним угорцем, владою Угорщини запроваджено «санкції». Таке рішення було ухвалено через удар українських дронів по російському нафтопроводу «Дружба». Тож тепер «Мадяру» заборонено в’їзд до Угорщини.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пізніше відреагував на оголошену Угорщиною заборону.