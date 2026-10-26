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Сибіга висміяв можливе призначення Орбана генсеком ООН: що заявив
Андрій Сибіга натякнув, чим Орбан міг би займатися на чолі ООН.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга іронічно висловився про можливе призначення колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана генеральним секретарем ООН.
Про це Сибіга написав у соцмережі X.
Він заявив, що угорський політик міг би використати на цій посаді свої навички блокування рішень і шантажу
«Я впевнений, що Віктор Орбан, будучи Генеральним секретарем ООН, добре використав би майстерні навички вето та шантажу, які він розвинув за роки зриву важливих рішень ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, коли ми запросили його на каву у потрібний момент», — заявив міністр.
Раніше стало відомо, що адміністрація президента США розглядає можливість запропонувати кандидатуру Орбана на посаду генсека ООН.
За даними журналістів, американські посадовці вже провели попередні переговори з угорським політиком. Він зацікавився пропозицією, однак остаточного рішення ще не ухвалив. У США також припускають, що кандидатуру Орбана можуть підтримати Росія та Китай.