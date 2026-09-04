Удар по СБУ в Києві: Сибіга закликав міжнародних партнерів відповісти на ескалацію РФ

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав серйозною ескалацією з боку Москви російську атаку на будівлю Служби безпеки України в центрі Києва та закликав міжнародних партнерів України рішуче засудити удар і посилити тиск на режим Володимира Путіна.

Про це глава МЗС написав у дописі в мережі Х.

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«Російська атака на штаб-квартиру Служби безпеки України є серйозною ескалацією, яка вимагає рішучої відповіді», — заявив Сибіга.

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За його словами, Росія завдала удару в момент, коли відновлюються мирні дипломатичні зусилля, що, на його думку, свідчить про справжнє ставлення Москви до дипломатії.

Сибіга також звернув увагу на загрозу для культурної спадщини України. Поруч із місцем атаки розташована пам’ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Софійський собор.

Міністр закликав міжнародних партнерів України однозначно засудити російські дії та посилити тиск на російський режим.

Окремо глава МЗС звернувся до ЮНЕСКО із закликом рішуче відреагувати на атаку та активізувати зусилля для захисту української культурної спадщини, яка перебуває під загрозою через російську агресію.

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Нагадаємо, 4 вересня російський ударний дрон атакував центральний офіс СБУ в Києві. У районі Золотих Воріт через падіння уламків російського безпілотника також спалахнула пожежа.

Вибухова хвиля після російської атаки частково пошкодила об’єкти заповідника «Софія Київська», який входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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