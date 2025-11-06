Сибіга жорстко розкритикував заяви Грузії про Україну: що відповів

Андрій Сибіга / © Getty Images

Заступник керівника Офісу Президента України, Міністр Андрій Сибіга, різко відреагував на заяви грузинської сторони про те, що Україна нібито перешкоджає Грузії на шляху до Європейського Союзу.

Про це він написав у соцмережі Х.

У своєму коментарі Сибіга порадив Грузії критично оцінити власні дії, а не шукати винних за кордоном.

«Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС — в Тбілісі, а не в Києві», — наголосив Міністр.

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна бажає грузинському народу лише успіху в реалізації європейських прагнень, попри політику чинного уряду Грузії.

«Грузія — це Європа, а не „Русский мир“,» — підсумував Сибіга, натякаючи на проросійський вектор, який, на думку Києва, демонструє нинішня грузинська влада.

Допис у соцмережах Андрія Сибіги. / © Скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський рішуче заявив, що Україна прийме лише «повноцінне членство» у Європейському Союзі, відкидаючи ідеї проміжних чи обмежених статусів.

Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією. Про це йдеться у проєкті щорічного звіту Європейської комісії, зміст якого опинився у розпорядженні агентства Reuters.

Угорський прем’єр Віктор Орбан різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про вступ України до ЄС, підкресливши, що Будапешт виступає проти членства Києва в Євросоюзі.