Сєвєродонецьк залишився без світла: росіяни перебили високовольтну лінію

В усьому Сєвєродонецьку Луганської області у п'ятницю, 22 квітня, зникло електропостачання.

Російські окупанти під час денного обстрілу Лисичанська пошкодили високовольтну лінію елекропостачання. Її напруга 110 кВ.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Наслідки обстрілу він назвав катастрофічними.

"Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька. На місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО", - повідомив очільник області.

До слова, вранці 22 квітня Гайдай повідомляв, що на Луганщині без світла 34 населених пункти: 21 повністю та 13 частково. Тобто 109 071 споживач перебуває без електроенергії. Не мають газу 108 715 абонентів: у 30 населених пунктах повністю, а у восьми - частково.

"Зараз знищених електропідстанцій, трансформаторів, газорозподільних та насосних станцій – тисячі. Глобально все можна відбудувати тільки після війни. Відновлення світла, води чи газу – точкові", - наголосив він.

Як повідомлялося, росіяни намагаються наступати в районі Рубіжного, також тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна, Луганської області. Водночас окупанти несуть значні втрати.

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