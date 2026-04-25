Сигнал для всіх ТЦК: в Україні вперше засудили воєнкома за перешкоджання діяльності омбудсмена
В Україні вперше засуджено керівника ТЦК за перешкоджання діяльності представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
В Україні створено важливий правовий прецедент: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника місцевого районного ТЦК винним у перешкоджанні законній діяльності представника омбудсмена Лубінця.
Про це повідомив сам уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах.
Омбудсмен розповів про випадки, коли його регіональним представникам перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Йдеться про недопуск до приміщень, ненадання інформації, спроби блокування візитів, зокрема з боку окремих ТЦК.
«Такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання нашого мандату. У підсумку — це завжди про конкретну людину, чиї права залишаються без належного реагування», — зазначив уповноважений з прав людини.
Чому Закарпаття стало показовим прикладом
За словами Лубінця, є перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена.
«Важливо розуміти, що саме тут за цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення — можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження», — наголосив Лубінець
Правозахисники не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від є протиправними.
«Це чіткий сигнал — парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Водночас ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів», — зазначив він.
Дмитро Лубінець запевнив, що кожен випадок перешкоджання діяльності його представників перебуватиме на особистому контролі. Мета відомства — довести, що закон є єдиним для всіх, незалежно від статусу чи посади.
Скандал в Ужгородському ТЦК
Раніше представник омбудсмена Андрій Крючков повідомив про виявлені ним порушення під час моніторингу роботи ТЦК в Ужгороді. Представник омбудсмена виявив факти незаконного утримання громадян, серед яких — люди з явними фізичними вадами та ветеран війни.
У результаті перевірки виявлено жахливу антисанітарію у приміщенні, де утримували мобілізованих. Окрім того, що у людей, яких доправляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист.
Командування оперативного командування «Захід» своєю чергою створило спецкомісію для розслідування фактів порушень в Ужгородському РТЦК.