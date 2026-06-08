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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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44
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«Сила Впливу»: у Львові нагородили 100 жінок, які змінюють Україну Новини компаній

5 червня у Львові відбулася друга церемонія вручення всеукраїнської премії «Топ 100 жінок України» від медіапроєкту «Сила Впливу».

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«Сила Впливу»: у Львові нагородили 100 жінок, які змінюють Україну

Захід зібрав жінок із різних куточків країни — військовослужбовиць, медикинь, правозахисниць, освітянок, волонтерок, підприємниць, діячок культури, науковиць, політикинь та спортсменок.

Посмертні відзнаки вручив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що роль жінки у сучасному суспільстві давно вийшла за межі традиційних уявлень.

«Сьогодні кожна жінка, яка живе як на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованих землях, заслуговує на найвищу нагороду», — сказав він.

Серед посмертно відзначених — капітан поліції Вікторія Шпилька, яка загинула у 23 роки під час теракту у Львові при виконанні службових обов’язків. Відзнаку від імені родини отримав її чоловік Максим Шпилька. Також посмертно нагородили легендарну співачку, Героя України та Народну артистку Ніну Матвієнко — відзнаку прийняла її донька Тоня Матвієнко. Третьою посмертною лауреаткою стала Ярина Базилевич — громадська діячка, програмна менеджерка офісу «Львів — Молодіжна столиця Європи 2025», яка загинула внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Серед цьогорічних лауреаток — кримськотатарська громадська діячка Зарема Барієва, докторка мистецтвознавства та директорка галереї ZAG Христина Береговська, засновниця Інституту дерматології Ольга Богомолець, народна депутатка Оксана Дмитрієва, майор ЗСУ та командирка 32-ї «Сталевої» бригади Анастасія Міськевич, а також військова медикиня Мар’яна Мамонова, звільнена з російського полону на дев’ятому місяці вагітності.

Засновниця премії та медіапроєкту «Сила Впливу» Анастасія Хрищук підкреслила, що нагорода — не про статуси. «Вона про жінок, які щодня прокидаються і продовжують робити свою справу, навіть коли важко, боляче чи страшно», — сказала вона. Хрищук також висловила впевненість, що завдяки таким людям Україна обов’язково переможе.

Більше про медіапроєкт — на сторінці «Сила Впливу» в Instagram та на YouTube-каналі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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