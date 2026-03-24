ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
3 хв

Сила згуртованості: як корпоративна культура допомагає БаДМ залишатися стійкою Новини компаній

Повномасштабне вторгнення стало серйозним випробуванням для бізнесу України. Компаніям доводиться працювати в умовах постійної невизначеності, перебудовувати процеси та підтримувати співробітників, частина яких сьогодні захищає Країну на фронті. У таких умовах корпоративна культура, стає тим фактором, що допомагає командам зберігати єдність, мотивацію та стабільність.

Для лідера фармацевтичної дистрибуції БаДМ підтримка команди протягом більш ніж 30 років роботи залишається одним з ключових пріоритетів. У компанії переконані: сильна внутрішня культура формується не лише через спільну працю, а й через проєкти, що об’єднують людей і допомагають відчувати себе частиною великої команди.

Внутрішні програми БаДМ, що допомагають залишатися згуртованими

Однією з ініціатив, спрямованих на підтримку фізичного та ментального здоров'я працівників, вже другий рік поспіль є BaDM Sport Cup. За час існування проєкт перетворився на масштабний рух, який об’єднує сотні співробітників із різних регіонів.

Тепер Sport Cup — це не лише спортивні змагання, а й різноманітні командні активності у 10 видах спорту: від катання на ковзанці та боулінгу до сплавів на каяках і сапбордах. Такі заходи дозволяють колегам провести час разом поза роботою та зміцнюють командні зв’язки.

«Мені дуже подобаються спортивні заходи в компанії. Особливо участь у минулорічному напівмарафоні. Ми з колегами  подолали дистанцію в 21, 0975 км. Четверо атлетів з компанії стали призерами у своїх вікових категоріях, довівши, що якісний корпоративний спорт може конкурувати з професійним», — ділиться начальник транспортного відділу регіонів центрального офісу БаДМ Євген.

«Фігурне катання — моя любов ще з дитинства, тому корпоративні активності на ковзанці для мене завжди особливі. Це чудова можливість поєднати улюблене заняття з приємним спілкуванням із колегами», — розповідає начальник відділу експедиції аптечного складу № 1 В`ячеслав.

Свята разом: турбота про співробітників та їхні родини

Компанія щороку відзначає ключові свята, об’єднуючи команду та родини. У День знань — подарунки для першокласників, щоб підготовка до навчального року була приємною і натхненною. У День Святого Миколая — тематичні сюрпризи та інтерактивні книжки.

На Великдень в БаДМ дарують творчі та навчальні набори, що знайомлять дітей з українськими традиціями, а до Дня захисту дітей влаштовуються святкові активності.

Особливим для співробітників є щорічне святкування Дня вишиванки — свято, коли всі працівники приходять у національному вбранні, а колеги з власноруч вишитими сорочками отримують загальнокорпоративне визнання. 

Такі ініціативи формують відчуття спільності та створюють позитивну атмосферу не лише на роботі, а й у родинах співробітників.

Сила команди як основа розвитку компанії

2026 рік у БаДМ обіцяє бути насиченим: плануються додаткові спортивні заходи, майстер-класи та нові екологічні проєкти. 

За роки існування компанії корпоративна культура БаДМ стала одним із ключових факторів стабільності. Завдяки згуртованій команді та спільним цінностям компанія продовжує працювати й забезпечувати стабільність фармацевтичного ринку України.

«Стійкість компанії завжди починається з людей. Тому для БаДМ надзвичайно важливо створювати середовище, де кожен співробітник відчуває підтримку та довіру навіть у найскладніші часи. Саме завдяки цій атмосфері наша команда здатна долати виклики, залишатися непохитною та рухатися вперед», — зазначає в.о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie