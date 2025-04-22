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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1427
Час на прочитання
1 хв

Сильна атака ворога на Одесу та участь українця в обранні нового Папи Римського: головні новини ночі 22 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Одесу 22 квітня

Атака на Одесу 22 квітня / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 квітня 2025 року:

  • Наслідки атаки РФ на Одесу: пожежі, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки Читати далі –>

  • Унаслідок ворожої атаки на Одесу є постраждалі Читати далі –>

  • У Ватикані представили духовний заповіт Папи Римського Читати далі –>

  • Хто стане наступним Папою Римським: стало відомо про лідера Читати далі –>

  • Кардинал-українець долучиться до обрання нового Папи Римського Читати далі –>

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