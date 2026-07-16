Колишній міністр економіки Олексій Соболєв

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Олексій Соболєв залишає посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України і, ймовірно, перейде в Офіс президента. Президент Володимир Зеленський сказав, що хоче запропонувати йому посаду заступника керівника ОП з питань економіки.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві у четвер, 16 липня.

Зауважимо, що до обрання нового складу Кабінету міністрів Соболєв є тимчасово виконувачем Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

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Зеленський назвав його «сильним» міністром, але новий прем’єр-міністр Сергій Корецький має власне бачення та свої кандидатури на міністерські крісла в новому уряді.

«Наприклад, міністр Соболєв, я вчора мав дискусію з головою свого офісу, який розкіріла Буданову, ми хочемо, у нас була вакансія, ми хочемо його йому запропонувати. Я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболю посаду заступника по економіки в офісі президента», — сказав він.

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Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони сколихнула суспільство. Люди масово виходять на акції протесту у багатьох містах. Протестувальники проти кадрових змін у Міністерстві оборони.

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