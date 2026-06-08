Сильні дощі, град і спека: синоптик попередив про небезпеку 8-14 червня

погода в Україні / © ТСН

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Упродовж тижня з 8 по 14 червня в Україні переважатиме тепла та нестійка погода. Синоптики прогнозують періодичні грозові дощі, локальні зливи та поступове підвищення температури майже по всій країні.

Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозами метеоролога, погодні умови формуватимуться під впливом атмосферних фронтів та нестійких повітряних мас. Через це в багатьох областях у денні години проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Під час негоди можливі шквали та град.

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Через спеку та недостатню кількість опадів у низці регіонів зростатиме рівень пожежної небезпеки.

Погода 8 червня

У понеділок більшість областей накриють грозові дощі. Найбільше опадів прогнозують у північних регіонах. Водночас на крайньому заході та сході країни суттєвих опадів не очікується.

Температура повітря триматиметься у межах +13…+19 градусів вночі, а вдень у східних областях до +26…+31, на решті території +20…+25.

Під час гроз можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Погода 9 червня

У вівторок вночі опадів майже не буде, місцями утвориться слабкий туман. Вдень грозові дощі прогнозують у центральних, північних та частині південних областей.

У деяких районах можливі сильні зливи. На сході країни переважатиме суха погода.

Температура вночі не вращить — +12…+17 градусів. а ось вдень стовбчик термометра сягне +27. На північному заході — до +17…+22 градусів.

Погода 10 червня

У середу короткочасні дощі вночі пройдуть у центрі та на півдні. Вдень грози охоплять західні, центральні та північні області.

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На Одещині та сході України істотних опадів не очікується.

Температура повітря вдень підніметься до +24…+29 градусів, а на заході буде трохи прохолодніше — +19…+24.

Погода 11 червня

У четвер найбільш нестійка погода прогнозується в західних областях. Там очікуються сильні зливи, грози, град та шквали до 17-22 м/с.

На решті території країни переважно сухо, лише місцями у центрі та на Донбасі можливі короткочасні дощі.

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Температура вдень: +27…+32 градуси, на заході +21…+26.

Погода 12 червня

У п’ятницю дощі з грозами знову охоплять західні, північні та центральні області. Подекуди можливі шквали та сильні пориви вітру.

Температура продовжить зростати: вночі +15…+20 , а вдень +28…+33 градуси.

У західних областях буде трохи прохолодніше — до +28.

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Погода 13-14 червня

На вихідних нестійка погода збережеться у більшості регіонів України. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.

Попри опади, спека не відступить:

вдень повітря прогріватиметься до +28…+33 градусів;

у західних областях та Карпатах — +22…+28.

Метеоролог радить українцям уважно стежити за попередженнями про небезпечні погодні явища, особливо під час гроз та сильного вітру.

Нагадаємо, в Україні, крім східних областей, грози, у понеділок вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значний дощ.

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