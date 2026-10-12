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Сильні дощі і туман, а тоді — заморозки: синоптики шокували прогнозом погоди
Робочий тиждень почнеться з дощів та туманів. Однак, це ще не все. Надалі погодні умови зіпсуються.
Сьогодні, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі, місцями опади будуть значними.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За прогнозом синоптиків, у більшості північних областей, на Вінниччині, а також уночі в західних і вдень у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується помірний дощ.
У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях уночі місцями пройдуть значні опади. На решті території України буде без опадів.
Вітер південно-східний, у західних та північних областях — північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 8 до 13° (на крайньому заході 3-8° тепла), а вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях від 12 до 17° тепла, на решті території від 18 до 23° з позначкою плюс.
Погода у Києві 12 жовтня
У Києві у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 12 жовтня гроза. І рівень небезпечності, жовтий
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.
Важливе попередження
Вночі 13-14 жовтня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що цьогоріч метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму.
За попередніми прогнозами, зима може бути теплішою за звичайну. У листопаді температура може перевищити норму приблизно на 1 градус, а в грудні, січні, лютому та березні — орієнтовно на 2 градуси.