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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2463
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2 хв

Сильні дощі і туман, а тоді — заморозки: синоптики шокували прогнозом погоди

Робочий тиждень почнеться з дощів та туманів. Однак, це ще не все. Надалі погодні умови зіпсуються.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Денна температура коливатиметься від +12 до +17

Денна температура коливатиметься від +12 до +17 / © pexels.com

Сьогодні, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі, місцями опади будуть значними.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, у більшості північних областей, на Вінниччині, а також уночі в західних і вдень у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується помірний дощ.

У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях уночі місцями пройдуть значні опади. На решті території України буде без опадів.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 8 до 13° (на крайньому заході 3-8° тепла), а вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях від 12 до 17° тепла, на решті території від 18 до 23° з позначкою плюс.

Погода у Києві 12 жовтня

У Києві у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 12 жовтня гроза. І рівень небезпечності, жовтий

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Важливе попередження

Вночі 13-14 жовтня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповідав, що цьогоріч метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму.

За попередніми прогнозами, зима може бути теплішою за звичайну. У листопаді температура може перевищити норму приблизно на 1 градус, а в грудні, січні, лютому та березні — орієнтовно на 2 градуси.

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