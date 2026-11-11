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Сильні дощі та мокрий сніг: які області накриє негода 12 листопада
Синоптики попередили про значні опади, сильний вітер і різкі температурні контрасти. Найбільш несприятливі погодні умови прогнозують на південному сході країни, Закарпатті та Прикарпатті.
12 листопада синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, уночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі. У Карпатах — мокрий сніг.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 0 до 5° тепла, вдень від 3 до 8°, на півдні країни від 8 до 13° тепла.
Погода у Києві та регіоні
На Київщині буде хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 0 до 5° тепла, а вдень від 3 до 8° вище нуля.
У столиці вночі від 1 до 3° тепла, а вдень повітря прогріється до близько +5°.
Нагадаємо, очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджав про зміну погоди. Зокрема, 12 листопада пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, а рвучкий вітер додаватиме прохолоди. Вночі очікується +2…+4 градуси тепла, вдень — +6…+8 градусів.