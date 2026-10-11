Сильні дощі й небезпечний туман: якою буде в погода в Україні 12 жовтня

Синоптики прогнозують туман в деяких областях / © Pixabay

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У понеділок, 12 жовтня, у частині регіонів України прогнозують дощі, місцями значні. У західних областях, а також на Одещині вночі та вранці очікується туман, який може погіршити видимість на автошляхах до 200–500 метрів. Водночас у східних і південно-східних регіонах збережеться відносно тепла погода.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та регіональні центри з гідрометеорології.

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Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості північних областей, на Вінниччині, вночі на заході, а вдень на Черкащині, Кіровоградщині та Одещині очікуються помірні дощі.

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Місцями значні опади вночі прогнозують у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Уночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями утворюватиметься туман. В окремих регіонах він може суттєво ускладнити рух транспорту.

Вітер буде південно-східним, а в західних і північних областях — північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода в Україні 12 жовтня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме 8–13° тепла, на крайньому заході — 3–8°. Удень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині очікується 12–17° тепла, на решті території — 18–23°.

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Погода в Києві

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві та області 12 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ, а вночі місцями — значні опади.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с. У Київській області температура повітря вночі становитиме 8–13° тепла, вдень — 12–17°.

У столиці вночі очікується 10–12° тепла, а вдень повітря прогріється до 13–15°.

Погода у Львові

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові та області в понеділок буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

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Уночі та вранці очікується туман. Видимість на території області та в самому Львові може знижуватися до 200–500 метрів. Через це оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності — жовтого.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря у Львівській області вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 11–16°.

У Львові вночі прогнозують 4–6° тепла, вдень — 13–15°.

Погода у Харкові

На Харківщині 12 жовтня, за прогнозом регіонального гідрометцентру, буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 7–12° тепла, вдень — 20–25°.

У Харкові нічна температура коливатиметься в межах 9–11° тепла, а вдень повітря прогріється до 22–24°.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області в понеділок опадів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність і слабший, ніж у більшості інших регіонів, вітер південно-східного напрямку — 3–8 м/с.

За даними Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у регіоні вночі буде 8–13° тепла, вдень — 22–27°.

У Дніпрі вночі прогнозують 11–13° тепла, а вдень — 24–26°.

Погода в Одесі

На Одещині вночі 12 жовтня істотних опадів не очікується, проте вдень місцями пройде помірний дощ.

Уночі та вранці синоптики Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів попереджають про туман із видимістю 200–500 метрів на автошляхах області. Оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності — жовтого.

Вітер змінюватиме напрямок із південного на північний, швидкість становитиме 9–14 м/с. Температура повітря в області вночі очікується на рівні 11–16° тепла, вдень — 18–23°.

В Одесі істотних опадів не прогнозують. Уночі та вранці також буде туман із видимістю 200–500 метрів. Вітер південний, удень — північний, 9–14 м/с. Температура вночі становитиме 14–16° тепла, вдень — 19–21°.

Нагадаємо, попередні прогнози щодо зими показують, що сезон може виявитися теплішим за норму. Втім, виключати періоди різкого похолодання не можна.

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