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Сильні грози, град і 32° тепла: які регіони накриє негода, а які - спека
У низці областей оголошено штормове попередження.
У середу, 23 липня, погода в Україні буде нестійкою, адже перебуватиме під атмосферним фронтом. Місцями регіони накриє сильна негода. Втім, буде по-літньому тепло.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень на Лівобережжі частині країни погіршиться погода. Синоптики попереджають небезпечні метеорологічні явища. Оголошено штормове попередження через дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря у західних та північних областях вдень становитиме 23-28° тепла. На решті території країни стовпчики термометрів піднімуться до 27-32°.
У Києві та в області вдень опадів не прогнозують. У столиці температура буде +23-28°, а на Київщині - +26-28°.
Як повідомлялося, на Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани, яка дісталася до обласного центру, ймовірно, із території пересохлого Каховського водосховища. Фахівці називають причиною поширення сарани посушливе літо та відсутність обробки ґрунтів через війну. У таких умовах вони швидко розмножуються й мігрують на великі відстані. Особливо вразливі до ураження не оброблені ділянки.