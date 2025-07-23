Сильні грози, град і 32° тепла: які регіони накриє негода, а які - спека

Кіт. / © Associated Press

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У середу, 23 липня, погода в Україні буде нестійкою, адже перебуватиме під атмосферним фронтом. Місцями регіони накриє сильна негода. Втім, буде по-літньому тепло.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень на Лівобережжі частині країни погіршиться погода. Синоптики попереджають небезпечні метеорологічні явища. Оголошено штормове попередження через дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с.

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Негода в Україні 23 липня. / © Укргідрометцентр

Температура повітря у західних та північних областях вдень становитиме 23-28° тепла. На решті території країни стовпчики термометрів піднімуться до 27-32°.

У Києві та в області вдень опадів не прогнозують. У столиці температура буде +23-28°, а на Київщині - +26-28°.

Прогноз погоди в Україні на 23 липня. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, на Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани, яка дісталася до обласного центру, ймовірно, із території пересохлого Каховського водосховища. Фахівці називають причиною поширення сарани посушливе літо та відсутність обробки ґрунтів через війну. У таких умовах вони швидко розмножуються й мігрують на великі відстані. Особливо вразливі до ураження не оброблені ділянки.

Дата публікації 19:33, 22.07.25 Кількість переглядів 52 Зливи, грози і при цьому спека! Прогноз погоди на тиждень!